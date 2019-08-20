چرا اسم امیرالمومنین در قرآن نیامده است؟

مجله مهر:یک نگاه ساده به روایت های مذهب تشیع و تسنن شما را به سادگی به این نتیجه می‌رساند که خطبه غدیر به واسطه اهمیتی که دارد به عنوان معتبرترین روایات و احادیث تاریخ اسلام شروع می‌شود. واقعه‌ای که در ۱۸ ذی الحجه سال دهم هجری و در سفرحجه الوداع، امیرالمومنین (علیه‌السلام) به دستور خداوند توسط پیامبر اکرم(صلی الله علیه) به عنوان ولی مسلمین و وصی پیامبر شناخته می‌شود. اما در این میان سوالی که درباره این رخداد برای عده‌ای پیش می‌آید این است که با وجود نزول وحی و آیه ۶۷ سوره مائده درباره واقعه غدیر خم و اهمیت بالای آن بین مسلمانان چرا هیچ اسمی از امیرالمومنین در قرآن آورده نشده است؟

بسیاری از علما در جواب به این سوال می‌گویند قرآن کتابی است که به بیان کلیات می پردازد نه ‏جزئیات، اصل امامت به صراحت در قرآن ذکر شده است اما جزئیات و مصادیق آن به خاطربرخی مصلحت‌ها به صراحت نیامده است که از جمله آنها می توان به امکان تغییر و تحریف اسامی افراد بنا به اهمیتی که دارند درآیات قرآن اشاره کرد.

از طرف دیگر ابی بصیر حدیثی از امام صادق(علیه‌السلام) در این باره نقل ‌می‌کند که از حضرت پرسیدند مردم می گویند: برای چه نام علی و اهل بیتش در قرآن نیامده است؟ که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «به ایشان بگویید حکم نماز بر پیامبر صلی الله علیه وآله نازل شد و خداوند تعداد رکعات که سه یا چهار باشد را معین نکرد و این رسول خدا صلی الله علیه وآله بود که نماز را چنین تفسیر کرد.»