به گزارش خبرنگار مهر، به همت تولیت آستان مقدس علوی خطبه غدیر در ظهر روز عید غدیر در حرم حضرت امیر المومنین با حضور خادمان و زائران خوانده می‌شود.



در این مراسم نورانی که برای اولین بار به صورت رسمی خطبه غدیر توسط خطیب سرشناس عراقی سیدهاشم حسینی نجفی خوانده خواهد شد.

این مراسم ظهر روز دوشنبه ۱۸ ذی‌الحجه بعد از نماز ظهر و عصر برگزار خواهد شد.

خطبه غدیر توسط پیامبر اسلام (ص) در واقعه غدیر ایراد و در آن به فرمان خداوند امام علی علیه السلام به عنوان جانشین پیامبر معرفی شد. این خطبه در ۱۸ ذی‌الحجه سال ۱۰ قمری، هنگام بازگشت از حجة الوداع در غدیر خم بعد از نزول آیه تبلیغ ایراد شد.

حدیث غدیر بخشی از این خطبه است که در آن، پیامبر فرموده است: «هرکس من مولای اویم، این علی (ع) مولای اوست». این بخش از خطبه را بیش از ۱۱۰ نفر از صحابه و ۸۴ نفر از تابعین به صورت متواتر نقل کرده‌اند.

این خطبه از قوی‌ترین دلایل ولایت امیرالمومنین بعد از پیامبر اسلام است. قرائن و شواهد مختلفی این حدیث را در اثبات ولایت امیرالمومنین تأیید می‌کنند. علامه امینی سلسله اِسناد خطبه غدیر را از منابع اهل سنت گردآوری کرده و به همراه سایر دلایلِ اثبات‌کننده واقعه غدیر در یازده جلد کتاب الغدیر منتشر کرده است.