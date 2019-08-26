مباهله ادامه غدیر است/ پیامبر و علی(ع) یک نفس واحده هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید کاظم ابطحی، استاد دانشگاه و کارشناس مذهبی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه فردای بهاری رادیو گفت و گو با اشاره به اعیاد مربوط به روزهای پایانی ماه ذی الحجه از جمله مباهله، نزول آیه تطهیر، آیه هَل اَتی –دهر-، حدیث کساء و سایر مناسبت ها گفت: به سادگی نباید از غدیر بگذریم؛ چراکه تا بیست و چهارم ماه ذی الحجه که روز مباهله است تا پایان این ماه، مناسبت های عظیم و گرانقدر ولایی پیش رو است.

وی ادامه داد: گاه دیده می شود بلافاصله بعد از ایام غدیر، پرچم های عزای سیدالشهدا(ع) برافراشته شده و حسینیه و تکیه ها برپا می گردد. این مسئله نیز خوب است؛ اما نباید بگذاریم رنگ و بوی غدیر کمرنگ شود.

حجت الاسلام ابطحی افزود: فرصتی دو ماهه برای عزاداری اباعبدالله(ع) پیش روست و باید اجازه دهیم یکی دو شب قبل از محرم پرچم های عزای سیدالشهدا(ع) برپا شود.

وی با بیان اینکه تا نزدیکی ماه محرم و انتهای ماه ذی الحجه یک به یک مناسبت های شادی پیش روی شیعیان است، افزود: دشمنان تشیع به ما برچسب می زنند که در پی عزاداری و گریه و آه و ناله هستید؛ لذا باید اجازه دهیم جشن و شادیِ ماه ذی الحجه که مملو از شادی شیعیان و مناسبت های ولایی است، تا انتها ادامه یابد.

حجت الاسلام ابطحی خاطرنشان کرد: به ظاهر مناسبت عید غدیر گذشت اما جای این سوال باقی است که وقتی پیامبر اکرم-ص- در مقابل ۱۲۰هزار نفر برای امیرالمومنین(ع) بیعت گرفتند، پس چطور بعد از این بیعت عمومی رخدادی دیگر اتفاق افتاد و آنچه خداوند متعال رقم زده بود، رخ نداد.

وی همچنین در خصوص روز مباهله و ویژگی های این عید مبارک گفت: خداوند در این روز فرمود پیامبر اکرم(ص) و امیرالمومنین(ع) یک نفس واحده هستند و این مهم تاکید دیگری بر پیام غدیر است.

حجت الاسلام ابطحی با بیان اینکه در روز مباهله باید دوشادوش عید غدیر در بزرگداشت مقام ولایت بکوشیم، افزود: خداوند حضرت علی(ع) را نفسِ پیامبر اکرم(ص) معرفی کرد و فرزندان او را فرزندان پیامبر(ص) دانست. این آیه در تاریخ ثبت و ضبط شده و هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند.

وی با انتقاد از مغفول ماندن ماجرای مباهله گفت: مباهله برگ دیگری است بر دفتر زرین فضایل امیرالمومنین(ع) است، اما اگر از ۱۰ نفر از شیعیان درباره این روز سوال کنید، شاید یکی دو نفر از آن اطلاع داشته باشند.

حجت الاسلام ابطحی لزوم برپایی جشن هایی مختص روز و عید مباهله را متذکر شد و افزود: شایسته است مناسبت مباهله را همچون غدیر بزرگ بدانیم و در بزرگداشت آن بکوشیم.

این کارشناس مسائل دینی ادامه داد: ماجرای مباهله را باید به عنوان یک سند قوی در قرآن کریم و برای تاکید نسبت به فضایل حضرت امیر(ع) مطرح کنیم.

حجت الاسلام ابطحی گفت: امروز کسی که کمترین فاصله را از امیرالمؤمنین(ع) و پیامبر اکرم(ص) دارد، وجود حضرت بقیه الله الاعظم(عج) است. او نفس حضرت امیر(ع) و حضرت محمد(ص) است و ما همان وظیفه ای که مسلمانانِ صدر اسلام نسبت به امیرالمؤمنین(ع) داشتند، و بدان عمل نکردند همان وظیفه را نسبت به امام زمان خود داریم.

وی با بیان اینکه غیبت نباید هیچ تأثیری در وظیفه ما نسبت به امام زمان(عج) داشته باشد، گفت: وظیفه حمایت، دفاع، محبت و مودت باید پابرجا باشد و در این ایام ولایت خود را همان گونه که حاجیان صحرای غدیر بیعت کردند، [به انجام برسانیم].

همچنین فائق، کارشناس مسائل مذهبی ضمن برقراری ارتباط تلفنی با برنامه در خصوص ماهیت روز مباهله به رادیو گفت وگو گفت: مباهله روز نزول آیه هَل اَتی در شأن آقا امیرالمومنین(ع) است که از چند جهت حائز اهمیت و بررسی است.

وی با بیان این مطلب افزود: در ماجرای مباهله اولا آمده است که اُسقف های مسیحی با لباسی فاخر و بسیار مجلل و زیور آلات مختلف وارد شهر مدینه شدند. این ها قصد بحث با پیامبر(ص) داشتند تا علاوه بر قدرت نمایی، حرف خود را به کرسی بنشانند؛ لذا مسیحیان نجران البسه ای فاخر بر تن کردند که اقدامی عمدی بود تا نسبت به مسلمین تفاخر نمایند.

این کارشناس مسائل دینی ادامه داد: پیامبر(ص) در مرحله نخست، اسقف ها را به حضور نپذیرفتند و امیرالمؤمنین(ع) از طرف پیامبر(ص) در میان آنان حضور پیدا کردند و فرمودند برای ملاقات نبی مکرم اسلام(ص) باید این البسه را از تن بیرون کنید و با لباس عادی و ساده وارد مسجد شوید.

وی در بخشی دیگری اظهار کرد: آیه ۶۱ سوره آل عمران ـ نقل به مضمون ـ می فرماید: ای رسول خدا هرگاه بعد از علم و دانش برای ستیزه کسانی با تو برخاستند، به آنها بگویید پسران، فرزندان، زنان و خودمان می آییم و شما نیز بیایید و دعا می کنیم و لعنت خداوند بر گروهی باد که دروغ می گوید.

این کارشناس دینی افزود: موضوع مباهله این گونه است که هر طرف، افراد مقابل را نفرین و کسان خود را دعا کنند؛ هر طرف که محق باشد، خداوند بر طرف مقابل بلا نازل می کند و این یک قانون کلی در مباهله است که حتی در زمان پیش از اسلام نیز مرسوم بوده است.