پشت پرده مهاجرت پزشکان ایرانی/ درآمد جایگزین احترام نشود

ایرج خسرونیا، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه جامعه پزشکی کشور در وضعیت خوبی نیست و هر روز شاهد هجمه هایی هستیم که در صورت شدت گرفتن، عواقب آن متوجه مردم و بیماران خواهد شد.

وی با گلایه از هجمه های ناروا علیه جامعه پزشکی کشور، افزود: در گذشته پزشکان درآمد زیادی نداشتند، اما در مقابل احترام داشتند. اما، حالا عده ای از پزشکان که درآمد زیادی دارند، از احترام لازم برخوردار نیستند.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، یکی از علل مهاجرت پزشکان را، هجمه های ناروا و بی احترامی و بی حرمتی به جایگاه طب در کشور عنوان کرد و گفت: هر سال قریب به ۳۰۰ تا ۴۰۰ پزشک از کشور مهاجرت می کنند.

خسرونیا با اشاره به اهمیت جایگاه پزشکی در نزد مردم و جامعه، افزود: نباید اجازه داد که این جایگاه دچار خدشه و آسیب شود، چون در این صورت این مردم و جامعه پزشکی خواهند بود که متضرر می شوند.