«کانی برازان» بهشت پرندگان/ظرفیتی که مغفول مانده است

خبرگزاری مهر- گروه استانها: تالاب بین المللی کانی برازان یکی از مشهورترین و زیباترین آبگیرهای کشور که چون نگینی در میان تالاب های منطقه شمالغرب خودنمایی می کند تابستان امسال به دلیل حضور هزاران پرنده بومی و مهاجر میزبان هزاران طبیعت گر و گردشگر از اقصی نقاط کشور است.

این تالاب بین المللی به دلیل موقعیت و شرایط جغرافیایی خاص، در برخی فصول سال بخصوص تابستان به کانونی برای جذب طبیعت گردان و به مامنی مطمئن برای پرندگان مهاجر و بومی تبدیل شده است اما جای تامل این که این تالاب با ظرفیت های کم نظیر تاکنون چندان در بخش گردشگری مغفول مانده است.

کانی برازان در زبان کردی به معنی چشمه گرازهاست با ۹۲۷ هکتار وسعت در ۳۰ کیلومتری شمال مهاباد و در شمال و شرق روستای «قره داغ» واقع شده که به دلیل گوناگونی و فراوانی گونه های زیستی از سوی کمیته ملی طبیعت گردی کشور به عنوان نخستین سایت پرنده نگری در ایران معرفی شده است.

تالاب کانی برازان مامنی امن برای پرندگان وحشی و کمیاب

در این تالاب زیبا، ساختمان نخستین برج پرنده نگری کشور در فضایی به وسعت ۱۲۰ مترمربع احداث شده است که با داشتن امکاناتی نظیر دوربین و تلسکوپ، این فرصت را به گردشگران می دهد تا به تماشای پرندگان موجود در این تالاب بپردازند کانی برازان، تقریبا در تمام فصول سال امکان مشاهده پرندگان وحشی و کمیاب را به علاقه مندان می دهد که این امر از منحصر به فردترین ویژگی های این زیستگاه آبی در کشور است و آن را از دیگر تالاب های موجود متمایز می سازد.

در این تالاب زیبا، ساختمان نخستین برج پرنده نگری کشور در فضایی به وسعت ۱۲۰ مترمربع احداث شده است که با داشتن امکاناتی نظیر دوربین و تلسکوپ، این فرصت را به گردشگران می دهد تا به تماشای پرندگان موجود در این تالاب بپردازند.

انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی شامل انواع مرغابی ها از جمله اردک مرمری، سرسبز، حنایی، خوتکاهای بزرگ و کوچک، انواع غازهای خاکستری، پیشانی سفید و بزرگ و کوچک، درناها، فلامینگو، پلیکان های سفید و خاکستری و پرندگان شکاری در تالاب کانی برازان زندگی می کنند.

بر اساس آخرین بررسی‌های انجام‌شده، ۷۵ گونه پرنده آبزی و کنار آبزی متعلق به ۱۱ خانواده در این تالاب شناسایی‌شده که در صورت اضافه شدن گونه‌های خشک زی این تعداد به بیش از ۱۸۰ گونه خواهد رسید که همین امر اهمیت تالاب را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.

شهریور و جلوه گری پرندگان در تالاب بین المللی کانی برازان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد درخصوص آخرین وضعیت تالاب کانی برازان به خبرنگار مهر گفت: تابستان و ماه شهریور زمان جوجه آوری پرندگان ساکن در تالاب کانی برازان است که به همراه شرایط آب و هوایی ویژه جلوه زیبایی برای علاقمندان به طبیعت در فصل تابستان در این آبگیر بین المللی فراهم شده است.

فاروق سخنور با بیان اینکه این تالاب هم اکنون میزبان گونه های در معرض خطر انقراض و کمیاب است عنوان کرد: امسال جوجه آوری پرندگان از جمله گونه های کمیاب و در حال انقراض نسبت به سالهای گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به بارشهای مناسب بهاره و پرآب شدن تالابهای استان افزود: امسال با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب جوجه آوری گونه های کمیاب و ارزشمند همچون اردک سر سفید و مرمری نسبت به سالهای قبل افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

سخنور گفت: فصل تخم گذاری ۱۸۰ گونه آبزی و کنار آبزی در تالاب کانی برازان با مساحت ۹۲۷هکتار از اوایل خرداد آغازمی شود و بعد از ۴۵روز به فصل زیبای جوجه آوری می رسد این فصل هم تا اواخر شهریور ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد با بیان اینکه در زمان حاضر ۵۴ بال اردک سرسفید در تالاب بین المللی کانی برازان سرشماری شده است ادامه داد: در آخرین سرشماری زمستانی پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر بیش از ۵۰ هزار بال از ۱۱۰ گونه خشک زی و آبزی در این تالاب ثبت و مشاهده شد.

۱۱ هزار گردشگر از تالاب کانی برازان بازدید کرده اند

سخنور در خصوص تعداد گردشگران بازدید کننده از این تالاب اضافه کرد: از آغاز امسال تاکنون حدود ۱۱ هزار گردشگر از تالاب کانی برازان بازدید کرده اند و در حال حاضر هم ۱۰ هزار بال پرنده در تالاب زندگی می کنند که بخش قابل توجه جوجه هایی است که در حال حاضر همراه با مادرهایشان در تالاب تغذیه می کنند و در حال بال و پر گرفتن هستند، امری که زیبایی خاصی به کانی برازان بخشیده است.

وی با بیان اینکه امسال اقدامات مناسبی برای علاقمندان به حضور در تالاب کانی برازان برای مشاهده پرندگان انجام شده است گفت: تمهیدات و تجهیزات لازم از جمله تلسکوپ و دوربین در برج پرنده نگری این تالاب استقرار یافته است تا علاقه مندان به طبیعت به ویژه پرندگان قادر به مشاهده پرندگان این تالاب باشند.

تالاب بین‌المللی «کانی برازان» با وسعتی قریب به ۹۰۷ هکتار مأمنی برای هزاران پرنده آبزی و کنار آبزی است به‌گونه‌ای که به بهشت پرندگان معروف شده است سخنور با بیان اینکه امسال به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی از جمله بارندگی های مناسب، تراز آب در این تالاب بالارفته و ورودی آب به آن نیز افزایش پیدا کرده است افزود: این شرایط موجب شده تا امسال ده ها هزار بال انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی وارد این تالاب شوند که در میان آنها پرندگان نادری چون اردک سرسفید نیز به تعداد زیاد مشاهده می شود.

وی ادامه داد: تالاب بین‌المللی «کانی برازان» با وسعتی قریب به ۹۰۷ هکتار مأمنی برای هزاران پرنده آبزی و کنار آبزی است به‌گونه‌ای که به بهشت پرندگان معروف شده است و همین امر سالانه هزاران گردشگر و علاقه‌مند را برای مشاهده و ثبت لحظه‌های دیدنی به‌سوی خود می‌کشاند.

آذربایچان غربی قطب پرنده نگری کشور

رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه آذربایجان غربی به دلیل ۶۰ تالاب دایمی و فصلی یکی از قطب های مهم پرنده نگری در کشور به شمار می رود گفت: بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده، بیش از ۱۰۰ گونه انواع پرندگان مختلف با جمعیت بالا همه‌ساله به تالاب‌های استان مهاجرت می‌کنند.

امید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تالاب بین المللی کانی برازان با وسعتی قریب به ۹۰۷ هکتار مأمنی برای هزاران پرنده آبزی و کنار آبزی است به گونه ای که به بهشت پرندگان معروف شده است ادامه داد: تالاب «کانی برازان» که نخستین سایت پرنده‌نگری کشور است با پیوستن به مناطق چهارگانه زیست‌محیطی در فهرست پناهگاه‌های حیات‌وحش کشور نیز به ثبت رسیده است

وی افزود: از گونه‌های مهم پرندگان این تالاب می‌توان به فلامینگو، چنگر، اردک بلوطی، اردک سرسفید، حواصیل خاکستری، پرستوی دریایی، اردک مرمری، باکلان کوچک، پلیکان سفید، چوب پا، کشم بزرگ و عروس غاز اشاره کرد، در میان این پرندگان انواع نادری نظیر خروس کولی دم‌سفید، اردک سرسفید و اردک مرمری نیز دیده می‌شود که در کمتر تالابی از کشور تاکنون مشاهده‌شده است.

رئیس اداره حیات‌وحش حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی احداث ساختمان پرنده‌نگری در حاشیه تالاب «کانی برازان» به‌عنوان نخستین سایت پرنده‌نگری کشور را از مهم‌ترین این اقدامات برشمرد و افزود: این ساختمان در دوطبقه احداث‌شده و دارای امکانات مناسبی ازجمله تلسکوپ، دوربین چشمی و دوربین عکاسی است و عموم علاقه‌مندان خصوصاً کارشناسان متخصص پرنده‌نگری می‌توانند از این تجهیزات به‌راحتی استفاده کنند.

یوسفی با بیان اینکه نزدیک ۴۰ درصد از گردشگران استان همه ساله در بخش طبیعت گردی است افزود: کانی برازان با ظرفیت های کم نظیر تاکنون در بخش گردشگری و طبیعت گردی مغفول مانده است.

آذربایجان غربی با دارا بودن بیش از ۳۰۰ گونه از انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی و بیش از ۷۰ تالاب دایمی و فصلی یکی از مهمترین مکان های مهاجرت و زیست انواع پرندگان است.