ایران در حوزه تولید علم هوش مصنوعی موفق عمل کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ۴ سیما، سروش صادق‌نژاد نائب‌رئیس فدراسیون جهانی رباتیک و هوش مصنوعی (فیراکاپ) در برنامه تلویزیونی چرخ با بیان اینکه این فدراسیون از سال ۱۹۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: بیست و چهارمین دوره از این مسابقات دو هفته پیش در کره‌ جنوبی برگزار شد؛ ۱۸ کشور در قالب ۱۸۰۰ شرکت‌کننده و ۲۵۰ تیم در این مسابقات شرکت کردند و ایران در قالب ۱۱ تیم دانشجویی و ۲۷ تیم دانش‌آموزی در آن حضور داشت که با ۱۴ مقام اولی، ۸ مقام دوم و ۵ مقام سومی به کار خودش پایان داد.

وی با اشاره به اینکه فدراسیون جهانی فیرا به چهار بخش اصلی ربات‌های پرنده، ربات‌های ورزشی، ربات‌های چالشی و ربات‌های دانش‌آموزی می پردازد، گفت: مسابقات امسال شامل ۱۱ لیگ دانشجویی و ۱۶ لیگ دانش‌آموزی است.

صادق نژاد در مورد دستاوردهای رباتیک ایران گفت: اگر به چند سال گذشته نگاه کنیم، شرکت‌های دانش‌بنیان موفقی هستند که در حوزه‌ هوش مصنوعی و رباتیک فعالیت می‌کنند و تقریبا از همین بچه‌هایی که در مسابقات فیرا بوده‌اند، شکل گرفته‌اند و فعالیت دارند. امسال در نمایشگاه «ساخت ایران» همکلاسی‌ها و شاگردهای خودمان را دیدیم که چه محصولات و شرکت‌های موفقی دارند و فعالیت می‌کنند.

وی افزود: هم اکنون مشکل این است که این حوزه متولی خاصی ندارد ولی به‌طور مثال امارات به دلیل اهمیت موضوع، وزارت هوش مصنوعی را راه‌اندازی کرده است. در سایر کشورها از نظر دولتی در این حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌شود. به‌طور مثال فرانسه یک فدراسیون رباتیک دارد که به دولت مشورت می‌دهد و بر پروژه‌های کلان کشوری نظارت می‌کند. کانادا و کره جنوبی هم کارهای مشابهی را انجام می‌دهند.

نائب‌رئیس فدراسیون جهانی رباتیک و هوش مصنوعی با بیان اینکه حضور در مسابقاتی مثل فیرا یا روبوکاپ باعث می‌شود ارتباطات بین‌المللی خوبی شکل بگیرد، ادامه داد: البته تحریم‌ها در واردات سخت‌افزار و در دسترسی به سخت‌افزاری که مورد نیاز فضای رباتیک و هوش مصنوعی کشور است، بی‌تاثیر نیست.

وی به اهمیت موضوع توسعه و پیشرفت فضای رباتیک و هوش مصنوعی در آینده اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم نگاه کلان به این موضوع داشته باشیم، در سطح دانشگاه‌ها و مدارس در مرحله‌ پژوهش هستیم و کمتر به سمت صنعتی یا نیمه‌صنعتی شدن پیش می‌رویم. یکی از عمده نکاتی که این حوزه را با چالش مواجه می‌کند، نیروهای ارزان کار در داخل کشور است. کشورهای دیگر که در این حوزه کار می‌کنند، به دلیل هزینه‌های بالای منابع انسانی مجبور شده‌اند به سمت صنعتی‌سازی و اتوماسیون بروند. به همین دلیل ما از نظر علمی عقب هستیم چون دانشگاه‌های ما هنوز بحث به‌روزرسانی دروس خود در این حوزه‌ها را طی نکرده‌اند.

صادق نژاد با بیان اینکه ترس از اینکه ربات‌ها را وارد زندگی‌مان کنیم، باعبحث تولید علم در حوزه‌ هوش مصنوعی و رباتیک در ایران موفقیت‌آمیز است ولی فاصله‌ بین پژوهش و دانشگاه‌های کارآفرین وجود دارد و باید برای آن فکری کنیم.ث شده به این سمت پیش نرویم ادامه داد: در حالی که ژاپن که المپیک ۲۰۲۰ را برگزار می‌کند، دهکده‌ای از هوش مصنوعی و رباتیک را آماده کرده تا نشان بدهد دنیای آینده شاهد حضور ربات‌ها در زندگی خواهد بود.

وی تاکید کرد: شاید لازم است مثل ستاد نانو، یک ستاد رباتیک شکل بگیرد. کشورهای منطقه این فعالیت را دنبال می‌کنند و اگر ما از این موضوع غفلت کنیم، ممکن است در چند سال آینده به‌اندازه‌ چند دهه عقب بیفتیم.

به گفته وی، مرداد سال آینده برای اولین بار ایران میزبان مسابقات جهانی فیرا در تهران است. این فرصت مناسبی است برای اینکه ما دستاوردهای خودمان را در داخل کشور به نمایش بگذاریم و فرصتی برای برقراری ارتباطات بین‌المللی وجود دارد که هم شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی در آن حضور داشته باشند.