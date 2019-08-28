۶ شهریور ۱۳۹۸، ۹:۲۰

ایلام صاحب هنرستان هنرهای زیبا شد

ایلام - در هفته دولت نخستین هنرستان هنرهای زیبای دختران ایلام افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام صبح چهارشنبه در آیین افتتاح  نخستین هنرستان هنرهای زیبای دختران ایلام اظهار داشت: نمایش، نقاشی و موسیقی اصیل ایرانی سه رشته ای هستند که در این هنرستان تدریس خواهند شد و نحوه پذیرش دانش آموزان از طریق برگزاری یک آزمون خواهد بود.

عمران خودآموز عنوان کرد: در سال جاری ۶۰ نفر در سه رشته نمایش، نقاشی و موسیقی در این مکان آموزشی مشغول به تحصیل خواهند شد و با توجه به ظرفیت یاد شده اولویت ثبت نام با دانش آموزان مستعد است.

وی گفت: با تفاهم صورت گرفته بین وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌های آینده شاهد افزایش این هنرستان‌ها در سطح استان خواهیم بود.

