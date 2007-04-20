تبلیغات منفی مهمترین مشکل عدم ورود گردشگران خارجی به ایران است

علیرضا غریبی که سفر تورلیدرهای ترکیه ای به همت وی صورت گرفته است، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به عنوان یک ایرانی همیشه دغدغه این را داشته ام که کشوری مانند ایران با داشتن آثار تاریخی و جاذبه های بی شمار که جزء 10 کشور برتر دنیاست چرا نباید بتواند در صنعت توریسم و جذب گردشگر موفق باشد. به همین دلیل با برنامه ریزی های انجام شده پس از مدتی توانستیم در این راستا اقدام مناسبی انجام دهیم.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ایران و ترکیه از نظر مذهبی ، فرهنگی ، تاریخی دارای مشترکات زیادی هستند ، این تور را طراحی و برگزار کردیم و هدفمان این بود که اولین گروه را از افراد دست اندرکار صنعت توریسم ترکیه ( تورلیدرها) به کشور بیاوریم .

وی گفت: تورلیدرهای ترکیه ای پس از بازگشت به کشورشان درجهت تبلیغ و اطلاع رسانی جاذبه های ایران تلاش خواهند کرد .

غریبی در خصوص مشکلات صنعت توریسم ایران گفت: تبلیغات منفی که علیه ایران در کشورهای دیگر صورت می گیرد بزرگترین مشکل عدم ورود گردشگران خارجی به کشور است درحالی که پس از ورود به ایران نظر گردشگران به کلی تغییر می کند .

وی ادامه داد: ایران می تواند از طریق تبلیغ در سفارتخانه های کشورهای مختلف و همچنین شرکت در نمایشگاه های گردشگری و ساخت ماکتی از آثار تاریخی ایران در زمینه معرفی کشور به مردم جهان اقدام کند .

غریبی افزود: کمبود پروازهای داخلی ، کمبود مراکز اقامتی و هتل های مناسب استفاده گردشگران خارجی و ... از دیگر مشکلات صنعت توریسم ایران است.

وی گفت: گروه گردشگران ترکیه ای استقبال خوبی از آثار و جاذبه های ایران کردند و با صحبت هایی که با تمامی این افراد داشتم تاکید کردند که رضایت آنها جلب شده و ناراحت هستند که چرا نمی توانند روزهای بیشتری در ایران بمانند و 100 درصد اطمینان داشتند که بار دیگر به کشور ما سفرخواهند کرد .

وی تصریح کرد: ورود تورلیدرهای ترکیه ای اولین قدم در جذب گردشگران خارجی به ایران بود که توسط بخش خصوصی صورت گرفت والبته سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران و اصفهان و همچنین گروه هتل های پارسیان نیز در این زمینه با ما همکاری کردند امیدواریم بتوانیم در آینده تعداد بیشتری گردشگر را به کشور جذب کنیم .