برنده «روزهای ونیز» معرفی شد/ اهدای جایزه به گواتمالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کارگردان گواتمالایی جایرو بوستامانته با درامی درباره انتقام نسل کشی با نام «زن گریان» به عنوان برنده جایزه روزهای ونیز انتخاب شد. این فیلم در دوره جنگ داخلی که در دهه ۱۹۶۰ در کشور می‌گذرد، روایت می شود.

جایزه «روزهای ونیز» از جوایز مهم در بخش مستقل جشنواره فیلم ونیز است.

این دومین فیلم بلندی است که بوستامانته ساخته است. او با فیلم اولش با عنوان «Ixcanul» سینمای گواتمالا را به دنیا شناساند. در این فیلم او از یک ژنرال پیشین و تعلیق حکم اولیه‌ای که برای او صادر شده سخن گفته بود.

کریم آینوز کارگردان برزیلی نیز برای «زندگی نامرئی» با تقدیر هیأت داوری روبرو شد. هیأت داوری این بخش که متشکل از ۲۸ جوان اروپایی است فیلم را برای داستان ارواح صمیمانه‌ای که از طریق شخصیت یک زن زنده روایت می‌شود، تحسین کردند.

به فیلم برنده این بخش جایزه ای به مبلغ ۲۰ هزار یور (۲۲ هزار دلار آمریکا) که بین کارگردان و توزیع کننده بین‌المللی آن تقسیم خواهد شد، اهدا می‌شود.

هفتاد و ششمین دوره جشنواره فیلم ونیز امشب با معرفی برندگان بخش رقابتی اصلی به کار خود خاتمه می‌دهد.