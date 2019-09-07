اعلام نتایج نهایی آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی در ۳۰ شهریور

دکتر آبتین حیدرزاده رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کاروزی روز پنجشنبه ۱۴ شهریور ماه با شرکت ۹ هزار و ۷۳۲ دانشجو در ۶۲ دانشگاه علوم پزشکی و با محوریت ۱۰ منطقه آمایشی بصورت کاغذی و الکترونیک برگزار شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: در آزمون پیش کارورزی پزشکی ۲ هزار و ۸۲۹ دانشجوی پزشکی، در آزمون علوم پایه دندانپزشکی ۱ هزار و ۷۷۰ دانشجوی دندانپزشکی و در آزمون علوم پایه پزشکی ۵ هزار و ۱۳۳ دانشجوی پزشکی شرکت کردند.

وی افزود: این آزمون شامل ۲۰۰ سئوال بود که تعداد ۱۵۰ سئوال توسط مناطق آمایشی و ۵۰ سئوال مشترک کشوری توسط ستاد وزارت بهداشت طراحی شد.

حیدرزاده خاطرنشان کرد: در آزمون علوم پایه پزشکی این دوره دو نوع سئوال متفاوت براساس بودجه بندی سئوالات برای داوطلبان ورودی مهر ۹۶ و به بعد و سایر داوطلبان طراحی شد.

وی یادآور شد: کلید سئوالات در روز آزمون (۱۴ شهریورماه) در سایت اینترنتی معاونت آموزشی دانشگاه مرکز منطقه آمایشی در دسترس قرار گرفته است و دانشجویان تا امروز شنبه ۱۶ شهریور فرصت دارند اعتراضات خود را ارسال کنند و رسیدگی به اعتراضات از امروز به مدت دو روز کاری صورت می گیرد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرد: نتایج نهایی آزمون های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی ۳۰ شهریورماه اعلام می شود.