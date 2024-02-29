دکتر محمدمهدی نوروزشمسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و آزمون پیش کارورزی پزشکی سال ۱۴۰۲ به صورت همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی و واحدهای مرتبط دانشگاه آزاد اسلامی پنجشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار می شوند.

وی افزود: از امسال طراحی و اجرای آزمون برعهده قطب های ۱۰ گانه آمایشی علوم پزشکی است و انتشار دفترچه سوالات پس از آزمون، رسیدگی به اعتراض و انتشار کلیدهای اولیه و نهایی برعهده مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار دارد.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار داشت: در مجموع ۱۰ هزار و ۳۳۳ دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی در آزمون های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و آزمون پیش کارورزی پزشکی سال ۱۴۰۲ شرکت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی در پایان دوره علوم پایه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و آزمون پیش کارورزی پزشکی در پیش از ورود به دوره کارورزی رشته پزشکی اجرا می شود. آزمون های این دوره به شکل کاغذی برگزار می شود.

مناطق ۱۰ گانه آمایشی دانشگاه های علوم پزشکی

منطقه ۱ آمایشی شامل دانشگاه های علوم پزشکی: بابل، سمنان، شاهرود، گلستان، مازندران، گیلان

منطقه ۲ آمایشی شامل دانشگاه های علوم پزشکی: ارومیه، تبریز، اردبیل، دانشکده های مراغه، خوی، خلخال، سراب،

منطقه ۳ آمایشی شامل دانشگاه های علوم پزشکی: کردستان، کرمانشاه، همدان، ایلام، دانشکده اسدآباد

منطقه ۴ آمایشی شامل دانشگاه های علوم پزشکی: اهواز، لرستان، دزفول، آبادان، دانشکده های بهبهان، شوشتر

منطقه آمایشی ۵ شامل دانشگاه های علوم پزشکی: شیراز، هرمزگان، فسا، بوشهر، یاسوج، جهرم، دانشکده های گراش، لارستان

منطقه آمایشی ۶ شامل دانشگاه های علوم پزشکی: زنجان، قزوین، قم، اراک، البرز، دانشکده های ساوه، خمین

منطقه آمایشی ۷ شامل دانشگاه های علوم پزشکی: اصفهان، شهرکرد، کاشان، یزد

منطقه آمایشی ۸ شامل دانشگاه های علوم پزشکی: کرمان، زاهدان، زابل، رفسنجان، بم، دانشکده های ایرانشهر، جیرفت، سیرجان

منطقه آمایشی ۹ شامل دانشگاه های علوم پزشکی: بیرجند، سبزوار، مشهد، خراسان شمالی، گناباد، تربت حیدریه، نیشابور، دانشکده های اسفراین، تربت جام

منطقه آمایشی ۱۰ شامل دانشگاه های علوم پزشکی: ارتش، ایران، بقیه الله (عج)، تهران، شهید بهشتی، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، جهاد دانشگاهی (رویان)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد و انستیتو پاستور ایران و سازمان انتقال خون ایران