به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان دی تی وی، رزمایش مشترک نظامی هند و آمریکا با هدف گسترش همکاری های نظامی میان دو کشور در واشنگتن آغاز شده و قرار است تا دو هفته ادامه داشته باشد.

گفته شده رزمایش مشترک هند و آمریکا با نام «یود آبهایاس ۲۰۱۹»، در راستای آموزش نیروهای نظامی و همچنین گسترش همکاری‌های دفاعی میان دهلی نو و واشنگتن برگزار شده و یکی از بزرگ تمرینات نظامی مشترک میان دو کشور است.

روابط نظامی دهلی نو و واشنگتن روند رو به رشدی داشته است و آمریکا در حال حاضر دومین صادرکننده تجهیزات نظامی به هند است. در ده سال گذشته قراردادهای نظامی میان دوکشور به ارزش ۱۵ میلیارد یورو منعقد شده است.