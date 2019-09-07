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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۲۸

هند و آمریکا در واشنگتن رزمایش نظامی برگزار می‌کنند

هند و آمریکا در واشنگتن رزمایش نظامی برگزار می‌کنند

هند و آمریکا رزمایش نظامی مشترک خود را در منطقه نظامی واشنگتن با هدف گسترش همکاری‌های مشترک آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان دی تی وی، رزمایش مشترک نظامی هند و آمریکا با هدف گسترش همکاری های نظامی میان دو کشور در واشنگتن آغاز شده و قرار است تا دو هفته ادامه داشته باشد.

گفته شده رزمایش مشترک هند و آمریکا با نام «یود آبهایاس ۲۰۱۹»، در راستای آموزش نیروهای نظامی و همچنین گسترش همکاری‌های دفاعی میان دهلی نو و واشنگتن برگزار شده و یکی از بزرگ تمرینات نظامی مشترک میان دو کشور است.

روابط نظامی دهلی نو و واشنگتن روند رو به رشدی داشته است و آمریکا در حال حاضر دومین صادرکننده تجهیزات نظامی به هند است. در ده سال گذشته قراردادهای نظامی میان دوکشور به ارزش ۱۵ میلیارد یورو منعقد شده است.

کد مطلب 4713260

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