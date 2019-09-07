تشکیل قرارگاه واحد «فرماندهی کویر» در زمینه مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مؤمنی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان که در محل سالن اجتماعات استانداری اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: استان اصفهان از مبادی مواد مخدر در کشور است بدین معنا که مواد مخدر توسط قاچاقچیان هم به این استان وارد و هم به سمت مقصد مورد نظر قاچاقچیان خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه ۲۸۰ میلیون معتاد در دنیا وجود دارد که بخشی از موارد موردنیاز آنها از کشورهای همسایه ما مانند افغانستان تأمین می‌شود، بیان داشت: در شرایطی که افغانستان بیش از ۱۸۰ هزار تن مواد مخدر سال گذشته تولید کرده است اما میزان کشفیات آنها از قاچاقچیان تنها ۳۰۰ تن بوده است.

مصرف مواد مخدر در خاورمیانه به شدت رو به گسترش است

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه متأسفانه برخی مناطق نزدیک بصره عراق نیز به یک مرکز تولید مواد مخدر تبدیل شده است، تاکید کرد: مصرف مواد مخدر در خاورمیانه به شدت رو به گسترش است که این امر توجه بیشتر کشورهای منطقه به امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر را ضروری می‌سازد.

وی با بیان اینکه ۵.۴ درصد جمعیت فعال کشور ما مصرف کننده مستمر مواد مخدر هستند، تاکید کرد: نکته ناراحت کننده این است که بیش از ۵۰ درصد معتادان کشور ما شاغل هستند و این آسیب اجتماعی شغل آنها را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد که خود آسیب‌های مواد مخدر به کانون خانواده را نیز تشدید می‌کند.

سردار مؤمنی بیان داشت: اصفهان در زمینه مبارزه با مواد مخدر فعال است و تمایل به مصرف مواد مخدر در استان اصفهان از میانگین کشوری بسیار کمتر است.

وی با ابراز تأسف از اینکه برخی کشورهای دنیا استفاده از مواد مختلف را آزاد اعلام کرده‌اند، بیان داشت: با این اقدام، اروپا به مرکزی برای قاچاق مواد مخدر تبدیل شده است که این امر در مبارزه با گسترش این مواد در جهان اختلال ایجاد می‌کند، بر این اساس سازمان ملل نیز در این زمینه انتقاد شدید داشته است اما باید با این مسئله جدی‌تر برخورد شود.

معتادان متهاجر از مشکلات اصلی نهادهای مرتبط با مبارزه با مواد مخدر هستند

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر معتادان متهاجر را از مشکلات اصلی نهادهای مرتبط با مبارزه با مواد مخدر دانست و گفت: جمع‌آوری معتادان در کاهش بسیاری دیگر از جرایم عمومی و آسیب‌های اجتماعی مؤثر است و بر این اساس تمامی نهادهای مرتبط در کشور به شکل شبانه‌روزی پیگیر مبارزه با مواد مخدر در زمینه‌های مختلف هستند.

وی اضافه کرد: البته درمان فرد معتاد کار سختی است اما به یقین باید هم زمینه‌های ترک اعتیاد افراد معتاد به درستی در جامعه فراهم باشد و هم زمینه فعالیت آنها پس از ترک نیز در اجتماع فراهم باشد تا شاهد بازگشت آنها به سمت این مواد خانمان سوز نباشیم.

سردار مؤمنی با تصریح بر این مطلب که باید مراکز ترک اعتیاد پس از ترک فرد معتاد نیز از آنها پشتیبانی و به درمان‌های سرپایی اکتفا نکنند، گفت: هم افزایی و هماهنگی میان نهادهای جامعه در راستای مبارزه با مواد مخدر الزامی است تا به موفقیت در این راستا دست پیدا کنیم.

ساماندهی معتادان متجاهر از اولویت‌های اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر است

وی با بیان اینکه پیشگیری از اعتیاد باید یکی از فعالیت‌های اولویت‌دار در مبارزه با مواد مخدر باشد، گفت: یکی از راه‌حل‌های اساسی در راستای پیشگیری از گسترش مواد مخدر در جامعه مبارزه و ساماندهی معتادان متجاهر است که جزو اولویت‌های اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز قرار گرفته است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور یکی از فعالیت‌های مهم این نهاد و دیگر نهادهای مرتبط با حوزه مبارزه با مواد مخدر است، بیان داشت: تمرکز بر مناطق مرزی از اهم فعالیت‌های ماست چراکه بیش از ۷۰ درصد کشفیات مواد مخدر در حوزه مواد مخدر در شرق و حاشیه شرق کشور صورت می‌گیرد.

مؤمنی با اشاره به ابراز نگرانی رهبر معظم انقلاب در این زمینه و پیگیری‌های مداوم ایشان در ارتباط با گسترش مواد مخدر در جامعه گفت: ایشان موارد مخدر را در رأس همه آسیب‌های اجتماعی معرفی کرده‌اند؛ بر این اساس در زمینه مبارز با مواد مخدر به یقین نیازمند همیاری همه نهادها هستیم.

رصد کویرهای کشور توسط پهپادهای مبارزه با مواد مخدر

وی با اشاره به اینکه قرارگاه واحد مرکزی فرماندهی کویر در زمینه مبارزه با مواد مخدر با هماهنگی سپاه پاسداران تشکیل می‌شود، ابراز داشت: در این راستا امسال برای اولین بار چند فروند پهپاد را برای رصد کویر در زمینه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته‌ایم.