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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۴:۴۸

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت خبر داد

اعزام تیم امدادی ۴۰ نفر به کربلا همزمان با ایام عاشورا و تاسوعا

اعزام تیم امدادی ۴۰ نفر به کربلا همزمان با ایام عاشورا و تاسوعا

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر گفت: برای ایام عاشورا و تاسوعا دو تیم ۲۰ نفره از امروز به مدت پنج روز به عراق اعزام خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حلی ساز رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت صبح امروز در حاشیه نشست ارائه گزارش عملکرد حج ۹۸ در جمع خبرنگاران گفت: برای ایام عاشورا و تاسوعا دو تیم امدادی ۲۰ نفره از امروز به عراق اعزام خواهند شد و به مدت ۵ روز حضور خواهند داشت. این افراد به منظور رسیدگی به وضعیت درمانی زائرانی که در این ایام دچار آسیب می شوند به عراق اعزام خواهند شد.

وی افزود: این افراد در مراکز درمانی هلال احمر ایران استقرار دارند. ۱۶۰ تن دارو نیز اول صفر به عراق منتقل می شود و نیروهای هلال احمر نیز از ۸ صفر به عراق منتقل خواهند شد.

وی عنوان کرد: از هلال احمر ۱۷۰۰ نفر در قالب تیم درمانی منتقل خواهند شد و با نیروهای دیگر دستگاه ها مجموعاً ۲ هزار و ۵۰۰ نیروی امدادی خواهیم داشت.

کد مطلب 4713422
ساناز باقری راد

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