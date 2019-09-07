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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۵:۵۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

عملیات ۱۳ ساعته هلال احمردرقلب تنگه نول/ اعزام تیم های واکنش سریع

عملیات ۱۳ ساعته هلال احمردرقلب تنگه نول/ اعزام تیم های واکنش سریع

یاسوج- مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد از تلاش و عملیات ۱۳ ساعته برای نجات جان فرد گرفتار و مصدوم در صخره های تنگه نول دنا خبر داد.

سید امان الله جهانبین در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با تماس فرمانداری شهرستان دنا مبنی بر گیر افتادن مرد ۴۴ ساله در ارتفاعات تنگه نول، تیم چهار نفره امداد کوهستان دنا به منطقه اعزام شد.

جهانبین با بیان اینکه پس از ارزیابی و بررسی منطقه توسط تیم اول، دو تیم چهار نفره واکنش سریع و یک تیم تخصصی نیز به منطقه اعزام شد، ابراز داشت: امداد رسانان با طی مسافت زیاد و صعود با طناب از صخره‌های سخت نول جنوبی به مصدوم رسیدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: فرد ۴۴ ساله با سقوط از ارتفاع دچار شکستگی فک، جمجمه و ترومای دست و پای راست شده بود و با تثبیت و پانسمان اولیه، نسبت به بالاکشی و انتقال تخصصی مصدوم اقدام شد.

وی افزود: این عملیات با تلاش ۱۳ ساعته و بدون وقفه و تحویل مصدوم به اورژانس با موفقیت انجام گرفت.

کد مطلب 4713476

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