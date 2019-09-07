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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۴:۵۹

«آزمایشگاه متروک» مهرماه به مهرگان می‌رود

«آزمایشگاه متروک» مهرماه به مهرگان می‌رود

نمایش «آزمایشگاه متروک» به نویسندگی و کارگردانی منصور صلواتی که از اوایل خردادماه تمرین‌های خود را آغاز کرده است از مهرماه در خانه‌ نمایش مهرگان به صحنه خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور صلواتی نویسنده و کارگردان نمایش‌هایی چون «لابراتوار»، «تقدیم به ایتالو کالوینو» و «حجم غلیظ» در جدیدترین اثر خود نمایش «آزمایشگاه متروک» را از دوم مهرماه ساعت ۱۹:۳۰ در خانه‌ نمایش مهرگان روی صحنه خواهد برد.

فرزاد برهمن، صائم متانی و محمد ناصری بازیگران این نمایش هستند.

این نمایش مرحله‌ بازبینی شورای نظارت و ارزشیابی را طی کرده و مجوز اجرای نمایش از سوی این مرکز صادر شده است.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به نرگس موسوی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، محسن فرامرزی جانشین تولید، فرزاد برهمن آهنگساز، رئوف جابری ساخت تیزر، علی صلواتی مدیر تبلیغات، راضیه بنی‌اردلان عکاس، آرزو لشگری امور هماهنگی، صدرا سنائی مدیر صحنه، پارمیدا حاجی احمدی و نرگس سوداوی طراح پوستر اشاره کرد.

کد مطلب 4713492
آروین موذن زاده

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