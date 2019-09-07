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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۵:۱۴

رئیس پلیس راه استان مرکزی:

سوانح جاده ای در استان مرکزی ۴ تن را به کام مرگ فرستاد

سوانح جاده ای در استان مرکزی ۴ تن را به کام مرگ فرستاد

اراک- رئیس پلیس راه استان مرکزی گفت: حوادث رانندگی جاده ای روز گذشته در استان مرکزی ۴ کشته و ۵ مجروح در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج کهریزی در بیان جزئیات این حوادث اظهار داشت: در نخستین سانحه رانندگی که روز گذشته بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در کیلومتر ۵ محور توره - ملایر رخ داد، راننده خودرو بر اثر شدت جراحات وارده در صحنه تصادف جان سپرد و ۲ سرنشین دیگر خودرو نیز به وسیله نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: کارشناس تصادفات پلیس راه علت این تصادف را عدم توجه به جلو از سوی راننده خودرو اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: در سانحه‌ای دیگر که در همین روز بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی کامیون با خودروی پژو در کیلومتر ۲۸ لاین غربی محور ساوه - تهران به وقوع پیوست، راننده و یک سرنشین خودروی پژو در دم فوت شدند و یک سرنشین دیگر آن نیز به وسیله نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی یادآور شد: کارشناس تصادفات پلیس راه عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده خودروی پژو را علت حادثه مذکور بیان داشت.

کهریزی بیان داشت: سومین حادثه رانندگی نیز روز گذشته بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام در کیلومتر ۴۵ لاین شمالی، محور ساوه - همدان به وقوع پیوست، که یکی از سرنشینان آن به علت شدت جراحات وارده در محل وقوع حادثه جان باخت و راننده و دیگر سرنشین خودرو نیز به وسیله نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه استان مرکزی اظهار کرد: در بررسی کارشناس تصادفات پلیس راه، علت این تصادف عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده خودرو اعلام شد.

کد مطلب 4713522

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