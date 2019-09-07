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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۲۲:۲۶

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه خبر داد:

پایش بازار کالاهای اساسی با ۳۰ تیم نظارتی

پایش بازار کالاهای اساسی با ۳۰ تیم نظارتی

کرمانشاه - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: بازار کالاهای اساسی در ایام محرم با ۳۰ تیم نظارتی به صورت مداوم پایش و با متخلفان برخورد می‌شود.

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر از نظارت اکیپ‌های تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه بر بازار طی ایام محرم و به ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد و گفت: اکیپ‌های نظارتی تعزیرات در دو بخش ایام محرم و بازگشایی مدارس بر بازار نظارت می‌کنند و نظارت‌های ما از ۱۰ شهریور ماه آغاز شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: اکیپ‌های نظارتی همچنین در دو تایم صبح و بعد از ظهر فعالیت دارند و ۳ اکیپ در مرکز استان این کار را انجام می‌دهد.

وی همچنین با بیان اینکه اکیپ‌های نظارتی در تمام شهرستان‌های استان به صورت صبح و بعد از ظهر فعالیت دارند، تصریح کرد: در هر شهرستان نیز دو اکیپ فعالیت می‌کنند.

جودکی مجموع اکیپ‌ها و تیم‌های نظارتی تعزیرات حکومتی در استان را طی این ایام ۳۰ اکیپ اعلام کرد و گفت: ممکن است متناسب با نیاز بازار تعداد این اکیپ‌ها نیز افزایش پیدا کند.

نظارت ویژه اکیپ‌های نظارتی بر کالاهای اساسی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اکیپ‌های نظارتی بر بازار تاسوعا و عاشورا نظارت ویژه‌تری دارند و بر کالاهای اساسی نظارت خواهند کرد.

وی اولویت نظارت در این بخش را مربوط به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در این ایام دانست و گفت: شکر، برنج و مرغ و گوشت و ظروف یکبار مصرف بیشترین کالاهای مصرفی طی این ایام هستند که مورد نظارت ویژه قرار می‌گیرند.

این مسئول از برخورد جدی با متخلفان در این حوزه خبر داد و تاکید کرد: با افرادی که خودسرانه نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کنند، برخورد می‌شود.

جودکی خاطرنشان کرد: علاوه بر تعزیرات حکومتی سایر دستگاه‌های نظارتی چون معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن تجارت، دانشگاه علوم پزشکی و… بر بازار و خدمات ارائه شده طی این ایام را رصد خواهند شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه سامانه‌های تلفنی ۱۲۴ واحد بازرسی صنعت معدن تجارت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی را برای اعلام شکایات و موارد تخلف در حوزه بازار اعلام و تاکید کرد: شکایات مردمی توسط سامانه‌های مذکور ثبت و در اولین فرصت مورد بررسی قرار می‌گیرند و با متخلفین نیز برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

وی در پایان بر اجرای طرح نظارتی طی اربعین حسینی تاکید کرد و گفت: طی این مدت مراکز اقامتی، رستوران‌ها، مجتمع‌های خدماتی- رفاهی، پایانه‌های مسافربری و… از نظر نرخ مصوب و موازین بهداشتی مورد نظارت و بررسی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 4713794

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    نظرات

    • IR ۲۲:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
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      تو عصر ارتباطات این نوع نظارت واقعا خنده داره

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