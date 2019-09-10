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۲۰ شهریور ۱۳۹۸، ۰:۵۷

واکنش ظریف به اخراج بولتون:

درباره امور داخلی آمریکا اظهارنظر نمی کنیم

درباره امور داخلی آمریکا اظهارنظر نمی کنیم

وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوال خبرنگار آمریکایی درباره اخراج بولتون گفت: ما درباره امور داخلی آمریکا اظهارنظری نمی کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در توئیتی به پاسخ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به یک خبرنگار آمریکایی در پی اخراج جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید اشاره کرد و نوشت:  «ظریف در پاسخ به درخواست یک خبرنگار آمریکایی که خواستار اظهارنظر درباره اخراج جان بولتون شده بود، گفت: ما درباره امور داخلی ایالات متحده اظهارنظری نمی کنیم.»

کد مطلب 4715498

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