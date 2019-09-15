  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۰۴

مدیرکل محیط زیست بوشهر:

۵ شکارچی متخلف در دشتستان دستگیر شدند

۵ شکارچی متخلف در دشتستان دستگیر شدند

دشتستان - مدیرکل محیط زیست استان بوشهر گفت: پنج نفر متخلف شکار و صید در منطقه شکار ممنوع کوه سیاه دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی‌نژاد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری شکارچیان متخلف، اظهار داشت: حفاظت از طبیعت یک وظیفه عمومی است و هرکسی که در طبیعت گام بر می‌دارد باید حافظ آن باشد.

وی خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر سعی شده مناطق استان به خوبی پایش شود و این پایش در کنار همکاری جوامع محلی، مطابق آماربرداری‌های انجام شده باعث افزایش تعداد زیستمندان این مناطق شده است.

قلی‌نژاد بیان کرد: مامورین یگان حفاظت محیط زیست دشتستان مستقر در پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بخش بوشکان، در اجرای وظایف قانونی مبنی بر جلوگیری از تخلفات شکاروصید موفق به دستگیری پنج نفر متخلف شکاروصید در منطقه شکار ممنوع کوه سیاه شدند.

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر افزود: با تلاش ستودنی پرسنل پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بوشکان شهرستان دشتستان علاوه بر دستگیری متخلفین مذکور تعداد دو قبضه سلاح ساچمه زنی و لاشه ۱۲ قطعه تیهو کشف و ضبط شد.

کد مطلب 4718572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها