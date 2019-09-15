۵ شکارچی متخلف در دشتستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی‌نژاد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری شکارچیان متخلف، اظهار داشت: حفاظت از طبیعت یک وظیفه عمومی است و هرکسی که در طبیعت گام بر می‌دارد باید حافظ آن باشد.

وی خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر سعی شده مناطق استان به خوبی پایش شود و این پایش در کنار همکاری جوامع محلی، مطابق آماربرداری‌های انجام شده باعث افزایش تعداد زیستمندان این مناطق شده است.

قلی‌نژاد بیان کرد: مامورین یگان حفاظت محیط زیست دشتستان مستقر در پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بخش بوشکان، در اجرای وظایف قانونی مبنی بر جلوگیری از تخلفات شکاروصید موفق به دستگیری پنج نفر متخلف شکاروصید در منطقه شکار ممنوع کوه سیاه شدند.

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر افزود: با تلاش ستودنی پرسنل پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بوشکان شهرستان دشتستان علاوه بر دستگیری متخلفین مذکور تعداد دو قبضه سلاح ساچمه زنی و لاشه ۱۲ قطعه تیهو کشف و ضبط شد.