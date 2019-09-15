به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه کوبا بعد از ظهر امروز یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ با امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین‌الملل دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار بر تقویت و گسترش همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و کوبا در زمینه‌های گوناگون تاکید کرد و گفت: روابط دوستانه و پایدار دو کشور پشتوانه محکمی برای ارتقاء سطح مناسبات فی‌مابین در زمینه‌های سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و فرهنگی است.

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی و مدیرکل بین‌الملل ضمن تبریک چهلمین سالگرد برقراری روابط سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کوبا تصریح کرد: همکاری‌های بسیار خوبی میان دو کشور در این چهار دهه وجود داشته است.

امیرعبداللهیان با انتقاد از سیاست غیرسازنده کاخ سفید در قبال آمریکای لاتین بویژه کوبا و ونزوئلا افزود: ما با حساسیت تحولات منطقه آمریکای لاتین از جمله اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه کوبا و ونزوئلا را دنبال می‌کنیم.

امیرعبداللهیان در پایان با اشاره به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشورهای آمریکای لاتین گفت: آمریکای لاتین و کشورهای پیشرو این منطقه از جمله کوبا در مرکز توجه سیاست خارجی ایران قرار دارند.

مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه کوبا نیز در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه و حسنه دو کشور گفت: هاوانا از توسعه ارتباطات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کند.

وی افزود: با توجه به جایگاه مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس کوبا در ساختار نظام سیاسی دو کشور معتقدیم که مجالس ایران و کوبا می‌توانند در تسریع همکاری‌های اقتصادی و تجاری تهران و هاوانا نقش موثری ایفا نمایند.

هکتور ایگارسا در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: جمهوری کوبا به دنبال تحکیم و تعمیق روابط همه جانبه با کشور دوست خود ایران است و از هرگونه اقدامی که منجر به رشد و تقویت روابط دو کشور شود استقبال می‌کند.

وی در پایان از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از کوبا در برابر سیاست‌های سلطه جویانه آمریکا تشکر کرد.