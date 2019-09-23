حمایت اعراب رژیم صهیونیستی از نخست وزیری گانتز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ائتلاف عمدتا عرب «فهرست مشترک» که در جایگاه سوم احزاب راه‌یافته به پارلمان اسرائیل قرار دارد، از ائتلاف میانه‌رو به رهبری بنی گانتز و تشکیل کابینه توسط این سیاستمدار حمایت کردند.

حمایت اعراب از گانتز، چالش دیگری برای بنیامین نتانیاهو است.

در انتخابات کنیست رژیم صهیونیستی، ائتلاف «آبی-سفید» به رهبری گانتز موفق به کسب ۳۳ کرسی شده‌است. حزب لیکود به رهبری نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو هم ۳۱ کرسی به دست آورده‌است. پارلمان اسرائیل ۱۲۰ کرسی دارد و حزبی که بتواند ۶۱ کرسی را به دست آورد، می‌تواند دولت تشکیل دهد.

در این انتخابات، نه ائتلاف «آبی- سفید» و نه «لیکود»، از حمایت نصف به علاوه یک اعضای مجلس یعنی ۶۱ نماینده مجلس برخوردار نیستند. در نتیجه هر دو حزب در تلاش برای کسب اکثریت و تشکیل دولت هستند.

اعلام حمایت رسمی ۱۳ عضو پارلمان از «فهرست مشترک» کار را برای آن‌که نتانیاهو برای پنجمین بار هدایت کابینه را برعهده بگیرد، پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کند.

آسوشیتدپرس یادآوری می‌کند که حمایت اعراب یک اقدام تاریخی‌ است و نخستین بار طی تقریبا سه دهه اخیر است که احزاب عرب از یک نامزد برای پست نخست‌وزیری حمایت می‌کنند. آن‌چه البته می‌تواند نمایانگر عمق نارضایتی و ناخشنودی آن‌ها از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو باشد.

احمد طیبی، قانون‌گذار عرب اسرائیل به آسوشیتدپرس گفته است:بنی گانتز گزینه دلخواه ما نیست، ولی ما به رای‌دهندگان وعده دادیم که همه کار خواهیم کرد تا نتانیاهو را از قدرت کنار بگذاریم، و نتیجه آن‌که بنی گانتز را پیشنهاد می‌کنیم.