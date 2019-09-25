تقلب شرکت خودروسازی دایملر در زمینه آمار انتشار گازهای گلخانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، دادستانی آلمان دایملر (شرکت مادر مرسدس بنز) را به اتهام فروش حداقل ۶۸۴ هزار خودروی مجهز به نرم افزاری برای تقلب در اعلام میزان انتشار گازهای گلخانه ای، ۸۷۰ میلیون یورو( معادل ۹۶۰ میلیون دلار) جریمه کرده است. البته دایملر نسبت به این جریمه اعتراض کرده است.

طبق گزارش ها تقلب در میزان انتشار گازهای گلخانه ای خودروهای این شرکت از سال ۲۰۰۸ میلادی شروع شده است و شامل خودرو های مختلف از ون های «ویتو» تا اتومبیل های صندوق دار «کلاس سی» و همچنین خودروهای «جی ال سی کوپه» نیز می شود.

به گفته مقامات نرم افزار به کاررفته در این خودروها، سیستم فیلتر گازهای گلخانه ای را دستکاری کرد تا تست های رسمی با موفقیت پشت سر گذاشته شوند. اما در واقع انتشار گازهای گلخانه ای خودروها در جاده بالاتر از حد معمول بود.

البته شرکت های دیگر برای اقدامات مشابهی با جریمه های سنگین روبرو شده اند. فولکس واگن در ماه می اعلام کرد ۵۳۵ میلیون یورو جریمه پرداخت می کند و از سوی دیگر شرکت قطعه سازی بوش نیز ۹۰ میلیون دلار جریمه پراخته است.

با این وجود به نظر می رسد دایملر چندان نگران این امر نیست. این خودروساز قبلا هشدار داده بود که درآمدش در ۲۰۱۹ میلادی کاهش می یابد و از قبل مبلغ ۱.۶ میلیارد یورو را به هزینه های رسوایی انتشار گازهای گلخانه ای خودروهایش در دادگاه اختصاص داده بود.