کمبود تجهیزات درمانی و پزشکان متخصص در تنگستان جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعی پور عصر پنجشنبه در کلنگ‌زنی فاز سوم توسعه بیمارستان امام حسین (ع) اهرم اظهار داشت: گام‌های خوبی در راستای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی تنگستان برداشته شده است.

وی افزود: علیرغم اقدامات خوبی که در دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت و درمان شهرستان صورت گرفته و ساختمان فیزیکی بیمارستان به بهره برداری رسیده است، اما به دلیل کمبود برخی تجهیزات و نبود پزشکان متخصص مورد نیاز، شهروندان تنگستانی با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و نیاز است که پزشکان متخصص در این بیمارستان مستقر شوند.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: تامین اعتبار برای احداث ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان، خرید و تامین تجهیزات مورد نیاز مانند دستگاه های OPG (رادیوگرافی دندان)، اتوکلاو، تجهیز و تامین پزشکان مورد نیاز درمانگاه بخش دلوار، تسریع در احداث خانه های بهداشت و پانسیون پزشکان از دیگر مطالبات است.

با حضور معاون وزیر بهداشت و درمان و بازدید ایشان به همراه فرماندار تنگستان، نماینده مردم در مجلس، مدیر کل دفتر امور شهری استانداری و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان از بیمارستان امام حسین (ع) اهرم، ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان و فاز سوم توسعه آن که در حال انجام است، مسائل و مشکلات بیمارستان از نزدیک بررسی شد.

همچنین در این بازدید، کلنگ آغاز عملیات اجرایی ۲ واحد پانسیون پزشکان با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال در محوطه این بیمارستان زده شد.

تامین اعتبار برای احداث ساختمان شبکه بهداشت و درمان، تامین ۳ پزشک متخصص (زنان و زایمان، بیهوشی و جراح عمومی) و دستور شروع به کار آنها از آبان ماه ۹۸، تامین پرسنل مورد نیاز حوزه درمان بیمارستان، تامین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان از مواردی بود که مورد موافقت معاون وزیر بهداشت و درمان قرار گرفت.