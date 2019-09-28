روند صدور مجوزها دردفترموسیقی مدرن شد/ بازنگری در بخش شعر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عزیزی دبیرکل کانون ناشران موسیقی خانه موسیقی گفت: روند صدور مجوز برای آلبوم ها و تک قطعات در دفتر موسیقی وزارت ارشاد به خوبی توانسته به شیوه ای مدون و قانونی مدیریت شود و کم شدن پروسه زمانی اعطای مجوز به آثار موسیقی اعم از آلبوم و تک قطعه، موجب تسریع امور و رضایت مندی اهالی موسیقی شده است. البته در مبحث شعر کمی ماجرای اصلاحیه های چند باره هست که بایستی با یک شیوه مشخص کمی تغییر کند. سامانه دفتر موسیقی هم به دلیل کندی سرورها، وارد شدن را سخت کرده است. به هر حال اینها مشکلاتی هستند که در صورت تصحیح، قطعا می توانند کارگشا باشند.

وی با اشاره به عدم نیاز برای حضور فیزیکی برای دریافت مجوز آثار و اینترنتی شدن فرایند اخذ مجوزهای آثار نیز گفت: دفتر موسیقی توانسته با تثبیت شیوه صدور مجوزها به صورت اینترنتی بسیاری از دغدغه های شرکت های تولید آثار را از بین ببرد و بی شک این شیوه می تواند به خوبی در روند اجرایی کارها کمک کند. تنها نکته حائز اهمیت این است که مثلا در دوره های گذشته در صورت ایرادات شعر در شورا ما می توانستیم با حضور در جلسات، از شعر دفاع کنیم که قطعا با حل این مشکلات، دفتر موسیقی می تواند دوران درخشان مدیریتی خود را سپری کند. امیدواریم با بازنگری در برخی قوانین اجراهای زنده در کشور نیز بتواند حمایت همه جانبه خود از شرکت های حوزه موسیقی را تامین نماید. من خودم و بسیاری از ناشرین موسیقی دراین زمینه کارشناس کارهستیم و قطعا همکاری و همفکری با ما می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

دبیر کانون ناشران خانه موسیقی افزود: برگزاری جلسات همفکری و هم اندیشی با مدیران شرکت ها نشر و تولید آثار موسیقی با آقای محمد الله یاری جلساتی بسیار مفید و ارزشمند بود که باعث شد بسیاری از مشکلات این حوزه به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و راهکارهای جدیدی برای حل برخی مشکلات سیستمی اندیشیده شود که امیدواریم به زودی نتایج عملیاتی آنرا شاهد و ناظر باشیم.

عزیزی درباره روند کاری مجمع صنفی ناشران و تهیه کنندگان موسیقی و اخبار جدید این مجمع نیز گفت: جلسات دوره ای مجمع با نظم و برنامه ریزی مشخصی در حال برگزاری است. من انتظارات دیگری از مجمع داشتم و انتظار داشتم که تریبونی برای مشکلات جامعه ناشرین موسیقی باشد. البته هنوز قدم های کوچکی را از سوی مجمع شاهیم که هنوز به آن قدرت اجرایی بالا دست نیافته است. البته برخی تصمیمات جدید نیز اخذ شده که به زودی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.