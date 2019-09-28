دستگیری قاچاقچی موادمخدر با اطلاع اهالی محل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد بخشنده در تشریح این خبر اظها کرد: در پی اطلاع از اینکه فردی در محل سکونتش در محدوده خیابان وحدت اسلامی، اقدام به توزیع تریاک می کند، تحقیق در این خصوص آغاز و بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات انجام شده و پایش های اطلاعاتی مشخص شد که خبر صحت دارد و متهم از جمله قاچاقچیان حرفه ای جنوب شهر است که به تازگی ضمن تهیه مقادیر زیادی تریاک اقدام به خرده فروشی مواد مخدر می کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضائی تیمی از ماموران عملیات ویژه برای دستگیری متهم به مخفیگاهش اعزام و در بازرسی از آن موفق به کشف ۱۲۴ کیلوگرم تریاک شدند.