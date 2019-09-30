به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون کشتی، بعد از انجام قرعه کشی لیگ‌برتر کشتی، جلسه هماهنگی برای تعیین زمان آغاز و پایان این رقابت‌ها با حضور مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون کشتی برگزار شد.

عبدالمهدی نصیرزاده رئیس سازمان لیگ در این خصوص گفت: قصد داریم لیگ را به صورت منظم برگزار کنیم و تدابیری را هم برای این کار اندیشیدیم. برگزاری مسابقات با ۲ کیلوگرم ارفاق وزن، وزن کشی روز قبل از مسابقه از مواردی است که برای بالا بردن کیفیت لیگ در نظر گرفته شده است.

همچنین در این جلسه مقرر شد با توجه به تداخل مسابقات ارتش‌های جهان و امیدهای جهان با برگزاری مسابقات لیگ، هر تیمی که ۳ کشتی‌گیر را به صورت همزمان به خاطر حضور در این ۲ رویداد در اختیار نداشته باشد، در صورت ارائه درخواست مسابقه‌اش به تعویق بیفتد.

بر این اساس لیگ برتر کشتی آزاد روز ۲۲ مهرماه و لیگ برتر کشتی فرنگی روز ۲۳ مهرماه آغاز خواهد شد. همچنین لیگ برتر کشتی آزاد تا ۵ آذرماه به پایان خواهد رسید و لیگ برتر کشتی فرنگی نیز ۲۸ آبان ماه به پایان می رسد.

با توجه به محدودیت زمانی موجود در سال المپیک و ضرورت حضور در جام باشگاههای جهان، قرار بر این شد در یکی از هفته ها، تیم ها ۲ مسابقه برگزار کنند تا لیگ در زمان مقرر به پایان برسد.

همچنین در این نشست مقرر شد برای حضور تیم هایی از کشورهای هند و فرانسه که لیگ های منظمی دارند، رایزنی از سوی روابط بین الملل صورت بگیرد تا در جام باشگاههای جهان حاضر باشند.

جام باشگاههای جهان نیز همانطور که پیش از این در تقویم اتحادیه جهانی کشتی ثبت شده، روزهای ۱۳ تا ۱۵ آذرماه در رشته کشتی فرنگی و روزهای ۲۷ تا ۲۹ آذرماه در رشته کشتی آزاد برگزار می شود.

شهرهای میزبان این ۲ رویداد بین المللی متعاقبا از سوی فدراسیون اعلام خواهد شد.