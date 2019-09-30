  1. سلامت
  2. درمان
۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۴:۱۰

بنیاد قلب انگلیس اعلام کرد

مرگ زنان انگلیسی بر اثر دریافت خدمات درمانی ضعیف‌تر از مردان

مرگ زنان انگلیسی بر اثر دریافت خدمات درمانی ضعیف‌تر از مردان

براساس نتایج تحقیقات بنیاد قلب انگلستان، بسیاری از زنان این کشور به‌دلیل دریافت خدمات درمانی نابرابر در بروز حملات قلبی جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیپندنت، بر اساس نتایج مطالعات اخیر بنیاد قلب انگلستان، پدیده «شکاف طبقاتی در درمان حملات قلبی» در این کشور موجب درمان های نابرابر مردان و زنان و مرگ شمار زیادی از زنان شده است.

یافته های دانشگاه لیز نشان می دهد؛ بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ نفر از زنان انگلستان طی یک دوره ۱۰ ساله بر اثر حملات قلبی جان خود را از دست داده اند این در حالی است که در صورتی که این افراد درمان های یکسان با مردان دریافت کرده بودند، زنده می ماندند.

بر اساس این گزارش، سالانه ۳۵ هزار زن در کشور انگلیس بر اثر حملات قلبی در بیمارستان بستری می شوند اما خدمات درمانی ضعیف تری نسبت به مردان دریافت و بسیاری از آن ها جان خود را به دلیل این موضوع از دست می دهند.

یافته ها حاکی از آن است، تشخیص های نادرست پزشکی و اختلال در روند درمان برای زنان انگلیسی، ۵۰ درصد بیش تر از مردان رخ می دهد.

کد مطلب 4733017
ساناز باقری راد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها