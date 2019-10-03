مرز خسروی از فردا باز می شود/ عبور با برگه تردد از شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری رئیس ستاد اربعین حسینی امشب در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: ما امسال با شرایط جدیدی روبرو هستیم و بعد از حدود چهار سال مذاکرات با دولت عراق موفق به مجانی شدن ویزا و روادید از اول محرم تا پایان صفر لغو شد.

وی افزود: تا به الان نزدیک به دو میلیون نفر در سامانه سماح ثبت نام کرده اند و ما پیش بینی حضور چهار میلیون نفری زائران ایرانی در راه پیمایی اربعین را داریم و همچنین تا ساعت ۵ غروب ۴۵ هزار نفر از مرز مهران عبور کردند.

رئیس ستاد اربعین حسینی تصریح کرد: خدمات به زائران (اسکان و تغذیه) عمدتا به دوش مردم است، با توجه به این برآورد کردیم امسال زائران بیشترینی داریم سه روز خدمات را افزایش دادیم.

ذوالفقاری ادامه داد: شب گذشته طرف عراقی اعلام کرد که زائرانی که از مرز خسروی وارد عراق می شوند شاید در بغداد توقف داشته باشند فعلا از این مرز عبور نکنند و الان هر سه مرز دیگر باز هستند و عبور از آنها انجام می شود.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: ما از طرفی مسئولیت امنیت زائران را داریم و از طرفی دیگر نمی خواهیم خللی به برنامه ریزی زائران وارد شود و هنوز مسئولان عراقی از ما درخواست نکردند که زائران ایرانی به عراق نیاییند و اعلام کردند که آرامش بیشتری در عراق در حال ایجاد است ولی اگر یک زمانی طرف عراقی به مشکلی را اعلام کند ما چاره می اندیشیم.

وی تاکید کرد: بعد از لغو ویزا درخواست برای سفر به عراق بالا رفت و نسبت به سال گذشته درخواست برای صدور گذرنامه چهار برابر شد، نیروی انتظامی اعلام که با وجود اینکه صدور گذرنامه شبانه روزی شده است ولی هنوز جوابگو نیستیم و در نهایت تصمیم گرفته شد تا برگ تردد برای زائران چاپ شود ، مسئولان کشور عراق هم این موضوع را پذیرفتند و از روز شنبه عبور از مرزها با این برگ تردد ها انجام می شود.

مرز خسروی از فردا باز می شود

رئیس ستاد اربعین حسینی خاطرنشان کرد: استاندار کرمانشاه همین الان اعلام کرد که مرز خسروی از فردا باز می شود و این نشان دهنده این است که وضعیت درون عراق در حال آرام شدن است.

ذوالفقاری ادامه داد: تا به این لحظه حدود ۱۱ هزار و ۷۵۰ دستگاه خودرو مجموع توانمندی کشور برای خدمات دهی در ایام اربعین است.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور بیان کرد: حال اگر جمعیت اضافه شد چند پیش بینی انجام دادیم، یک اینکه کاپوتاژ را محدود کردیم و نهایتا ۴۰۰ دستگاه اتوبوس برای افراد خاص درنظر گرفته شد، کار دوم اضافه کردن پارکینگ بود، به همین منظور پیشنهاد می کنیم افرادی که می توانند از ماشین شخصی برای رسیدن به مرزها استفاده کنند، کار بعدی این بود که برای شرایط بحرانی حمل و نقل یعنی مثلا در یک روز بیش از یک میلیون وارد مرزها شدند (برگشت از عراق) پیش بینی کردیم تا زائران به حسینیه‌ها، مساجد، اماکنی که قابل سکونت است و در شهرهای نزدیک مرزها هستند، منتقل شوند تا شرایط عادی شود.

وی ادامه داد: از ۱۲ هزار اتوبوس بین شهری تعداد ۳ هزار اتوبوس را برای جابجایی زائران در مرزها در ایام اربعین اختصاص داده ایم.

افزایش خدمات بیمه‌ها برای زائران اربعین

رئیس ستاد اربعین حسینی تصریح کرد: اتوبوس های بین شهری برای انتقال زائران از مرزها به نقطه صفر مرزی است و با جاده جدیدی که در مرز مهران ایجاد کردیم گره ترافیکی که سال گذشته در خروجی پارکینگ کرامت ایجاد شده بود، رفع می شود.

ذوالفقاری ادامه داد: پارکینگ ها امسال نرخ سال گذشته را افزایش ندادند و اگر در حق کسی اجحاف شد همانجا به فرمانداری و یا ماموران حاضر اعلام کنند تا پیگیری شود، همچنین به تمامی پارکینگ ها اعلام کردیم که تمامی خودروها باید بیمه شوند.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور بیان کرد: ما به عنوان مدافع زائر چانه زنی کردیم و ۳۸ هزار تومانی که در طول سال از زائران برای رفتن به عتبات گرفته می شد را به ۲۲ هزار تومان کاهش دادیم، پس ما نرخ تعیین نکردیم و یک عددی که از قبل بود را کمتر کردیم.

وی گفت: برای اقدامات تروریستی و تصادف ۳۶۰ میلیون تومان و برای بیماری و بیمارستان تا سقف ۴۰ میلیون و برای فوت عادی ۴۰ میلیون تومان را بیمه باید پرداخت کند و همچنین محدوده جغرافیایی بیمه را از ۲۰ کیلومتری مرزها به ۵۰ کیلومتری ارتقا دادیم و همچنین اگر جسدی در عراق از زائران ایرانی بود، بیمه موظف انتقال جسد تا درب منزل متوفی است.

رئیس ستاد اربعین حسینی گفت: بیمه گرها در تمامی بیمارستان ها حضور دارند، وزارت بهداشت هم قرار است تا نظارت کند و همچنین اگر فردی به بیمارستای رفت که نماینده بیمه در آنجا نبود فاکتورها را دریافت کند و به بیمه مراجعه کند و تمامی هزینه ها را اخذ کند.

ذوالفقاری تاکید کرد: در حادثه ای که در حله رخ داد از ۶۰ نفری که شهید شدند ۵۶ نفر بیمه نداشتند و خانواده های آنها با مشکل مواجه شد، پس ما به عنوان مسئول وظیفه داریم تمام جوانب یک امر را در نظر بگیریم.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور خاطرنشان کرد: از مبلغی که از زائران اخذ می شود یک ریال هم به حساب نه ستاد اربعین و نه هیچ نهاد دولتی واریز نمی شود و تمامی این هزینه در اختیار بیمه و هلال احمر قرار می گیرد.

وی در پایان گفت: کتابچه هایی برای آگاهی مردم در زمینه های بهداشتی، امنیتی، اجتماعی و..تهیه شده و در اختیار زائران در مرزها قرار می گیرد، توصیه میکنم افرادی که زائر اولی هستند از همراهی افرادی که سال های قبل به این سفر رفته اند کمک بگیرند.