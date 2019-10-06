دومین مسابقه مداحی «نوگلان حسینی» گلستان در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد صبح یکشنبه در حاشیه مسابقه نوگلان حسینی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دومین دوره مسابقات مداحی «نوگلان حسینی» در استان گلستان در حال برگزاری است.

وی افزود: اجرای یک طرح نو و شایسته از اهداف اصلی این مسابقه بوده که تاکنون مورد استقبال نوجوانان و جوانان گلستانی قرار گرفته است.

ولی نژاد گفت که دوره شهرستانی مسابقه مداحی برگزار شده و از ۴۹۰ شرکت کننده ۱۰۶ نفر به مرحله استانی راه یافتند.

وی با بیان این که از این تعداد ۳۶ نفر در مرحله نهایی در حال رقابت هستند، ادامه داد: در نهایت چهار نفر به عنوان نوگلان برتر استان انتخاب و به مردم معرفی می شوند.

ولی نژاد اضافه کرد: شناسایی استعدادهای نوجوانان و جوانان و استفاده بیشتر از آن ها در محافل و مجالس و ساماندهی بهتر جامعه مداحان در استان از دیگر اهداف مهم این مسابقه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان با اشاره به اینکه با برگزاری این برنامه سعی می کنیم تغذیه فکری بیشتری برای «نوگلان حسینی» در استان فراهم کنیم، گفت: این مسابقه به صورت تلوزیونی انجام و از سیمای گلستان پخش می شود تا مردم از ظرفیت نوجوانان و جوانان بهره مند شوند.