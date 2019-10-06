روایت «شب موسیقی» از کتاب «غنا» رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، مجله موسیقیایی «شب موسیقی» امشب (۱۴ مهرماه) از کتاب «غنا؛ متن درس خارج فقه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ اللّه‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای» می گوید.

در این برنامه شبانگاهی از مجموعه «شب های هنر»، رضا مهدوی مجری کارشناس «شب موسیقی» میزبان حجت الاسلام والمسلمین محمد شیخ الاسلامی محقق و پژوهشگر حوزه رسانه است و با وی درباره کتاب «غنا؛ متن درس خارج فقه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ اللّه‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای» گفتگو می کند.

در توضیح این کتاب آمده است: «مؤسسه پژوهشی فرهنگی ـ انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای) در اولین گام از انتشار سلسله دروس فقهی رهبر معظم انقلاب، با هدف شناخت نگاه و روش فقهی معظم له، درس نامه غناء را که در قالب ۷۶ جلسه درسی در سال‌های ۸۸-۱۳۸۷ مطرح شده،‌ منتشر کرده است. پیش تر مقاله عربی معظمٌ له در همین موضوع توسط این مؤسسه در مجله فقه اهل بیت (ع) منتشر شده است. از جمله ویژگی‌های این کتاب این است که اول از طولانی‌ترین دروس حوزه‌ها در موضوع خاص مانند غناء بهره برده که ۷۵ جلسه درسی را به خود اختصاص داده است. درحالیکه معمولا این بحث در حوزه‌ها با چند جلسه در یکی دو هفته به سرانجام می‌رسد. این کتاب در بهار ۹۸ منتشر شده است.»

در برنامه امشب «شب موسیقی» کلیپی ازعلیرضا افتخاری با عنوان «پای پیاده» و کلیپی از جلال الدین محمدیان با عنوان «مردان خدا» و قطعه ای ناشنیده با صدای مرحوم غلامحسین بنان پخش می شود.

«شب موسیقی» یکی از برنامه های «شب های هنر» است که به تهیه کنندگی حبیب الله ذوالفقاری، پیرامون مسائل موسیقی، یک شنبه شب ها ساعت ۲۳ به طور زنده، از شبکه ۴ سیما پخش می شود.