از جاماندن زائران اربعین متاسفیم

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار گزارشی با عنوان «وقتی سود میلیونی ایرلاین ها در جا ماندن زائران اربعین است» در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۱ مهر ماه، شرکت هواپیمایی وارش توضیحاتی به دفتر خبرگزاری مهر ارسال کرده که متن کامل آن به این شرح است:

مدیریت محترم خبرگزاری مهر

با سلام و احترام؛

بدین وسیله در پاسخ به گزارش منتشره خبرگزاری مهر مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ با عنوان «وقتی سود میلیونی ایر لاین ها در جا ماندن زائران اربعین است» من باب جا ماندن ۹ نفر از زائرین محترم از پرواز شماره ۶۸۱۳ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ این شرکت هواپیمایی، ضمن یادآوری این نکته که تیم وارش همواره نهایت تلاش و همکاری خود را با کلیه مسافران به ویژه زائران محترم بعمل می آورد، مراتب ذیل جهت آگاهی از جزییات و تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:

به منظور انجام تشریفات پروازی و صدور کارت سوارشدن، روی بلیت زائران محترم درج میگردد که حداقل ۲ ساعت پیش از پرواز در فرودگاه حاضر باشند. این فاصله زمانی برای بررسی و رفع هرگونه مغایرت و یا موارد پیش بینی نشده، موضوعاتی از قبیل ترافیک، شلوغی مسیرهای منتهی به فرودگاه و یا خرابی وسیله نقلیه جزء در نظر گرفته می‌شود و قید آن در بلیت زائران جهت برنامه ریزی و حضور به موقع و اجتناب مواردی از این دست می باشد.

در همین حال تاکید مسئولین فرودگاهی نیز همواره و به ویژه در زمان کثرت پروازها بر بسته شدن به موقع کانتر و انجام به موقع پروازها می باشد چرا که وقوع اولین تاخیر می تواند منجر به سلسله تاخیرات و ایجاد بی نظمی در رویه مدیریتی فرودگاهی گردد و بدین سبب حساسیت و نظارت خاصی در این حوزه از سوی مسئولین فرودگاهی اعمال می شود.

در مورد این مسئله خاص ساعت برنامه ریزی شده پرواز مذکور ۱۲:۴۵ به وقت محلی بوده و بر اساس مقررات و دستورالعمل ها، باید ۳۰ دقیقه پیش از پرواز یعنی در ساعت ۱۲:۱۵ به وقت محلی نسبت به بسته شدن کانتر اقدام می گردید.

لیکن در این پرواز به منظور مساعدت به مسافران جامانده، کانتر با تأخیر ۲۳ دقیقه ای یعنی در ساعت ۱۲:۳۸ بسته شده و آخرین کارت پرواز در این ساعت صادر گردیده است. متأسفانه علی رغم همکاری های به عمل آمده زائران محترم خیلی دیر و پس از بسته شدن کانتر به فرودگاه نجف رسیده و به کانتر مراجعه نموده اند، در این حال اقدامی از سوی عوامل پروازی میسر نبوده است.

چنانچه ملاحظه می گردد؛ این شرکت نهایت تلاش خود را در خصوص تکریم زائران محترم بعمل آورده و حتی فراتر از بازه زمانی ۳۰ دقیقه منتظر مراجعه زائرین بوده و قلبا در خصوص مشکل پیش آمده برای زائران محترم متاثر می‌باشد.

لذا از کلیه زائران محترم با توجه به ازدحام موجود در مسیرهای منتهی به فرودگاه نجف اشرف تقاضا دارد به نحوی برنامه ریزی نمایند که حداقل ۲ ساعت پیش از پرواز در سالن فرودگاه حاضر باشند. شایان ذکر است پرواز مذکور به شماره ۶۸۱۳ در نهایت با ۹ صندلی خالی عازم فرودگاه امام خمینی (ره) گردیده است و عدم وجود صندلی های خالی ادعایی کذب و خلاف واقع می باشد.

خاطرنشان می سازد؛ انجام به موقع پروازها دغدغه همیشگی شرکت های هواپیمایی و به منظور تکریم مسافرانی است که به موقع و با رعایت ضوابط و مقررات در فرودگاه ها حاضر می شوند و در صورت تأخیرات پرواز شاهد نظارت مستمر و تذکرات تأثیرگذار مراجع صلاحیت دار قضایی و سازمان هواپیمایی کشوری خواهیم بود. همچنان که رسانه ها نیز حساسیت ها و گزارشات خود را منتشر داده و با اعتراضات مسافران مواجه می شویم.

از سوی دیگر کسانی که از این وسیله نقلیه استفاده می نمایند به درستی واقف هستند که پس از بسته شدن کانتر، آن هم در کشور ثالث، شرکت هواپیمایی جهت صدور کارت پرواز و باز نمودن مجدد کانتر اختیاراتی ندارد.

لذا نظر به مراتب فوق، مقتضی است طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، جوابیه فوق انتشار یابد.