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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۴:۴۴

معاون رئیس جمهور از مرکز رشد دانشگاه آزاد قزوین دیدن کرد

معاون رئیس جمهور از مرکز رشد دانشگاه آزاد قزوین دیدن کرد

قزوین- معاون رئیس جمهور از مرکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری معاون رئیس جمهور ظهر سه شنبه به همراه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از مرکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دیدن کرد و با دانشجویان این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.

ستاری از مرکز تولید خودروی برقی در واحد دانشگاه آزاد قزوین، تالار بورس کارگاهی و مجازی و طرح توسعه مرکز رشد بازدید کرد.

طرح توسعه مرکز رشد به مساحت ۷۵۰۰ متر در ۶ طبقه در حال حاضر ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ستاری در جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کرد که در خصوص تولید محصولات های تک پزشکی و نگهداشت تجهیزات گزارشی داده شد.
 

کد مطلب 4747657

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