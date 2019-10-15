معاون رئیس جمهور از مرکز رشد دانشگاه آزاد قزوین دیدن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری معاون رئیس جمهور ظهر سه شنبه به همراه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از مرکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دیدن کرد و با دانشجویان این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.

ستاری از مرکز تولید خودروی برقی در واحد دانشگاه آزاد قزوین، تالار بورس کارگاهی و مجازی و طرح توسعه مرکز رشد بازدید کرد.

طرح توسعه مرکز رشد به مساحت ۷۵۰۰ متر در ۶ طبقه در حال حاضر ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ستاری در جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کرد که در خصوص تولید محصولات های تک پزشکی و نگهداشت تجهیزات گزارشی داده شد.

