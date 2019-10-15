پیشگیری و مداخلات قانونی در خودکشی جوانان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، مرکز مشاوره دانشگاه تهران با همکاری دفتر مرکزی مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان کشور، اقدام به برگزاری همایش یکروزه با موضوع پیشگیری از خودکشی در جوانان به مناسبت هفته سلامت روان کرد.
در این مراسم که با حضور مجتبی صدیقی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم؛ حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران و جمعی از متخصصان و صاحبنظران حوزه سلامت روان برگزار شد، ابتدا حمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه ضرورت برگزاری، اهداف و محورهای این همایش را بیان و بر ضرورت حساسسازی ذهنی مسئولان و آحاد جامعه نسبت به لزوم اجرای برنامههای پیشگیری از خودکشی و تجمیع نیروها و همافزایی اقدامات سازمانهای متولی امور جوانان در حوزه پیشگیری از خودکشی تاکید کرد.
صدیقی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم نیز ضمن اشاره به چالشها و مشکلات جمعیت دانشجویی بر برنامهریزی در حوزه پیشگیری و ارائه خدمات سلامتمحور تاکید کرد.
برپایی سه پنل تخصصی درباره سببشناسی، پیشگیری و مداخلات اخلاقی و قانونی خودکشی با حضور مسئولان سازمانها و دستگاههای متولی سلامت از جمله برنامههای این همایش یکروزه بود.
در این نشست بیش از ۱۰۰ نفر از متخصصان حوزه سلامت روان و مشاوره شرکت کردند.
فدراسیون جهانی سلامت روان (WFMH) محور اصلی روز جهانی سلامت روان سال ۲۰۱۹ را «پیشگیری از خودکشی» انتخاب کرده است و هدف از انتخاب شعار مشترک بین کشورها، ایجاد هماهنگی بیشتر میان آحاد جامعه و دولتها برای افزایش آگاهی و کاهش انگ دریافت خدمات درمانی در درمان اختلالات روانپزشکی و در نهایت کاهش مرگومیر پیامد این اختلالات است.
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