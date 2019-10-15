به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین پیغمبری ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه مرحله استانی بیست و دومین جشنواره قصه گویی یزد با اشاره به اینکه این جشنواره شاخص‌ترین برنامه هفته کودک امسال است، اظهار داشت: در این رقابت که از ۱۶ مهر آغاز شده، ۱۶۸ قصه گو قصه های خود را به رقابت گذاشتند.

وی عنوان کرد: در این مرحله از جشنواره قصه گویان در بخش های دختران و پسران ۱۲ تا ۱۸ سال، زنان و مردان بالای ۱۸ سال، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها با یکدیگر رقابت کردند.

پیغمبری یکی از بخش های ویژه این جشنواره را نیز قصه گویی ۹۰ ثانیه ای اعلام کرد و افزود: برگزیدگان این بخش ها به مراحل منطقه ای و کشوری راه خواهند یافت.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد با تقدیر از افراد، دستگاه‌ها، نهادها و رسانه هایی که کانون را در برگزاری این رویداد مهم هنری و فرهنگی همراهی کردند، اظهار داشت: آموزش و پرورش، صدا و سیما، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد و ... از شرکای فرهنگی ما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شمار می روند.

به گزارش مهر، در این مراسم از مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد، هلال احمر استان یزد، نهاد کتابخانه های عمومی استان و ... به عنوان شرکای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد تجلیل شد.

در این مراسم همچنین برگزیدگان و قصه گویان شایسته تقدیر معرفی و از آنها تجلیل شد.