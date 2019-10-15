امنیت در دو کشور ایران و عراق حاکم است



به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب الله آصفی شامگاه امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل ستاد اربعین منطقه آزاد اروند واقع در پایانه مرزی شلمچه افزود: مقدمات کار اربعین را بر پایه تجارب سنوات گذشته فراهم کرده ایم و لذا در این معاونت از ۵ ماه گذشته تمهیدات لازم فراهم و برنامه ریزی در این باره انجام شده است.

وی اظهار کرد: با توجه به وجود دو گذرگاه خروجی در استان خوزستان (شلمچه و چذابه) مسئولیت این استان سنگین تر از سایر مناطق است ضمن اینکه نزدیکی مرز شلمچه به عراق برنامه ریزی های خاص خود را می طلبد.



معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به اتفاقاتی که چندی پیش به دلیل کمبود خودرو و آب در بخش عراقی شلمچه افتاد، تصریح کرد: زیرساخت های موجود به نسبت جمعیت پیش بینی شده نبوده است ولی بر حسب دستور استاندار خوزستان کار بسیار سنگینی انجام شد که امروز شاهد عبور باشکوه زائران ایرانی و سایر کشورهای اسلامی از مرز شلمچه هستیم.



آصفی با بیان اینکه همه با عشق و شور برای حضور در راهپیمایی اربعین به سمت کربلا این طریق را طی می کنند، یادآور شد: این حجم از پذیرایی تدارکات خاص خود همچون مواد غذایی و آماده سازی مواکب را لازم دارد که توسط گروه های مردمی فراهم شده است ضمن اینکه در بحث حمل و نقل نیز شرایط لازم فراهم شده است.



وی گفت: با توجه به حجم بالای زائرانی که به سوی مرزها آمده اند تلاش گسترده ای به طور هم زمان از سوی دولت عراق در این کشور و عزیزان سپاه، اطلاعات، نیروی انتظامی و ارتش با هدایت شورای تأمین انجام شد.



وی افزود: امروز اگر آرامش بر مرزها حاکم است به دلیل حضور این نیروها بوده و با کمترین مشکل تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به کربلا رفته اند، بنا به اظهار خبرنگاران و سایر بزرگانی که از شلمچه و چذابه بازدید کردند انتظامات و انضباط خوبی بر مدیریت های منطقه حکمفرماست و سبب شده تا شلمچه همانگونه که در دوران دفاع مقدس درخشید امروز نیز همراه با چذابه، مهران و خسروی بیش از پیش بدرخشد.



معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با بیان اینکه از کشورهای مختلف زائر مسلمان و غیر مسلمان داریم، اظهار کرد: حضور عاشقان حسینی از کشورهایی همچون هند، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه و دیگر کشورها نشان دهنده عشق فروزان حسین (ع) است که امروز توفیق خدمت رسانی به آنها را بعد از هزار سال داشته باشیم.



آصفی تصریح کرد: تنها یک سری تصادفات به دلیل ازدحام جمعیت رخ داده که نسبت به حجم زائران وارده به مرز به طور واقعی قابل اظهار نیست.



وی یادآور شد: امید می رود تا با برنامه ریزی خوبی که خود زائران انجام داده اند، امسال با کمترین مشکل روبرو باشیم؛ امسال موج برگشت زائران به دلیل برنامه ریزی خود آنها و دستورالعمل های ابلاغی مستمر ستاد اربعین کشور باعث شده تا آنها بعد از زیارت به کشور برگشته و تراکم را در روزهای پایانی رقم نزنند.



وی گفت: خودروهای عمومی، همگانی، قطارهای متعدد و پروازهای گسترده را داشتیم و امیدوارم امسال کمترین مشکل را در انتقال زائران داشته باشیم، زائران در مصاحبه های عمومی نیز اعلام رضایت از خدمات ارائه شده را داشتند.



وی افزود: امکانات مناسبی در بخشهای استراحتگاه ها، استحمام، سرویس بهداشتی و تغذیه برای زائران حسینی در مسیر رفت و برگشت فراهم شده است.



وی با بیان اینکه تاکنون به طور تقریبی با رشد ۲ برابری حضور زائران حسینی مواجه بودیم، اظهار کرد: در ۲ روز گذشته میزان ورودی از کشور عراق به داخل کشور برخی مواقع بیش از خروجی بوده است، در بخش حمل و نقل عمومی در بخش عراقی شلمچه نیز خلاء های موجود پر شده و حتی خود زائران نیز با وسایل کوچک حمل و نقل یا کامیون های لبه دار راضی به جا به جایی بودند و هرگز ناله ای نشنیده ایم و با اعلام رضایت کامل به سفر خود پرداخته اند.



وی تصریح کرد: ستاد اربعین کارهای گسترده ای را برای اجرا در بخش فرهنگی در مرزهای شلمچه و چذاب برعهده گرفته است که روحانیون حوزه علمیه، بخش فرهنگی بسیج، مساجد و سپاه انجام آنها را بر عهده دارند.



معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان یادآور شد: همچنین اعزام مبلغ به مرزها و هم به کشور عراق را داشتیم و تمامی امور به ویژه فعالیت های فرهنگی به خوبی پیش رفته و امیدوارم لوح موفقیتی بر سینه افراد خدمتگزاران نصب شود.



آصفی گفت: تعداد زیادی از مواکب های استان های متعدد به خصوص خوزستان در کربلا و سایر شهرهای مذهبی برپا شده و علاوه بر توزیع مواد غذایی، امکانات لازم برای تسهیل در امر زیارت زائران امام حسین (ع) را نیز فراهم کرده اند.



به گفته وی پیام حسین، عشق، محبت، دوستی، یکدلی و همدلی میان شیعیان و مسلمانان و تمام کسانیست که خداوند به آنها انسان نامیده است.