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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۲۱:۰۰

با همدلی میان نیروهای انتظامی و نظامی ایرانی و عراق:

امنیت در دو کشور ایران و عراق حاکم است

امنیت در دو کشور ایران و عراق حاکم است

شلمچه- معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: با همدلی میان نیروهای انتظامی و نظامی ایرانی و کشور عراق، امنیت در هر دو کشور تأمین شده و شاهد کمترین ناامنی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله آصفی شامگاه امروز  در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل ستاد اربعین منطقه آزاد اروند واقع در پایانه مرزی شلمچه افزود: مقدمات کار اربعین را بر پایه تجارب سنوات گذشته فراهم کرده ایم و لذا در این معاونت از ۵ ماه گذشته تمهیدات لازم فراهم و برنامه ریزی در این باره انجام شده است.
 
وی اظهار کرد: با توجه به وجود دو گذرگاه خروجی در استان خوزستان (شلمچه و چذابه)   مسئولیت این استان سنگین تر از سایر مناطق است ضمن اینکه نزدیکی مرز شلمچه به عراق برنامه ریزی های خاص خود را می طلبد.
 
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به اتفاقاتی که چندی پیش به دلیل کمبود خودرو و آب در بخش عراقی شلمچه افتاد، تصریح کرد: زیرساخت های موجود به نسبت جمعیت پیش بینی شده نبوده است ولی بر حسب دستور استاندار خوزستان کار بسیار سنگینی انجام شد که امروز شاهد عبور باشکوه زائران ایرانی و سایر کشورهای اسلامی از مرز شلمچه هستیم.
 
آصفی با بیان اینکه همه با عشق و شور برای حضور در راهپیمایی اربعین به سمت کربلا این طریق را طی می کنند، یادآور شد: این حجم از پذیرایی تدارکات خاص خود همچون مواد غذایی و آماده سازی مواکب را لازم دارد که توسط گروه های مردمی فراهم شده است ضمن اینکه در بحث حمل و نقل نیز شرایط لازم فراهم شده است.
 
وی گفت: با توجه به حجم بالای زائرانی که به سوی مرزها آمده اند تلاش گسترده ای به طور هم زمان از سوی دولت عراق در این کشور و عزیزان سپاه، اطلاعات، نیروی انتظامی و ارتش با هدایت شورای تأمین انجام شد.
 
وی افزود: امروز اگر آرامش بر مرزها حاکم است به دلیل حضور این نیروها بوده و با کمترین مشکل تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به کربلا رفته اند، بنا به اظهار خبرنگاران و سایر بزرگانی که از شلمچه و چذابه بازدید کردند انتظامات و انضباط خوبی بر مدیریت های منطقه حکمفرماست و سبب شده تا  شلمچه همانگونه که در دوران دفاع مقدس درخشید امروز نیز همراه با چذابه، مهران و خسروی بیش از پیش بدرخشد.
 
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با بیان اینکه از کشورهای مختلف زائر مسلمان و غیر مسلمان داریم، اظهار کرد: حضور عاشقان حسینی از کشورهایی همچون هند، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه و دیگر کشورها نشان دهنده عشق فروزان حسین (ع) است که امروز توفیق خدمت رسانی به آنها را بعد از هزار سال داشته باشیم.
 
آصفی تصریح کرد: تنها یک سری تصادفات به دلیل ازدحام جمعیت رخ داده که نسبت به حجم زائران وارده به مرز به طور واقعی قابل اظهار نیست.
 
وی یادآور شد: امید می رود تا با برنامه ریزی خوبی که خود زائران انجام داده اند، امسال با کمترین مشکل روبرو باشیم؛ امسال موج برگشت زائران به دلیل برنامه ریزی خود آنها و دستورالعمل های ابلاغی مستمر ستاد اربعین کشور باعث شده تا آنها بعد از زیارت به کشور برگشته و تراکم را در روزهای پایانی رقم نزنند.
 
وی گفت: خودروهای عمومی، همگانی، قطارهای متعدد و پروازهای گسترده را داشتیم و امیدوارم امسال کمترین مشکل را در انتقال زائران داشته باشیم، زائران در مصاحبه های عمومی نیز اعلام رضایت از خدمات ارائه شده را داشتند.
 
وی افزود: امکانات مناسبی  در بخشهای استراحتگاه ها، استحمام، سرویس بهداشتی و تغذیه برای زائران حسینی در مسیر رفت و برگشت فراهم شده است.
 
وی با بیان اینکه تاکنون به طور تقریبی با رشد  ۲ برابری حضور زائران حسینی مواجه بودیم، اظهار کرد: در ۲ روز گذشته میزان ورودی از کشور عراق به داخل کشور برخی مواقع بیش از خروجی بوده است، در بخش حمل و نقل عمومی در بخش عراقی شلمچه نیز خلاء های موجود پر شده و حتی خود زائران نیز با وسایل کوچک حمل و نقل یا کامیون های لبه دار راضی به جا به جایی بودند و هرگز ناله ای نشنیده ایم و با اعلام رضایت کامل به سفر خود پرداخته اند.
 
وی تصریح کرد: ستاد اربعین کارهای گسترده ای را برای اجرا در بخش فرهنگی در مرزهای شلمچه و چذاب برعهده گرفته است که روحانیون حوزه علمیه، بخش فرهنگی بسیج، مساجد و سپاه انجام آنها را بر عهده دارند.
 
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان یادآور شد: همچنین اعزام مبلغ به مرزها و هم به کشور عراق را داشتیم و تمامی  امور به ویژه فعالیت های فرهنگی به خوبی پیش رفته و امیدوارم لوح موفقیتی بر سینه افراد خدمتگزاران نصب شود.
 
آصفی گفت: تعداد زیادی از مواکب های استان های متعدد به خصوص خوزستان در کربلا و سایر شهرهای مذهبی برپا شده و علاوه بر توزیع مواد غذایی، امکانات لازم برای تسهیل در امر زیارت زائران امام حسین (ع) را نیز فراهم کرده اند.
 
به گفته وی پیام حسین، عشق، محبت، دوستی، یکدلی و همدلی میان شیعیان و مسلمانان و تمام کسانیست که خداوند به آنها انسان نامیده است.
کد مطلب 4747992

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