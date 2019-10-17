۹۰ تیم گشتی پلیس راه در محورهای ایلام حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، سرهنگ رضا همتی زاده با بیان اینکه همزمان با شامگاه پنج شنبه، در پایانه مرزی مهران شاهد سیل عظیم برگشت زوار هستیم، تاکید کرد: طی چند ساعت گذشته نزدیک به ۱۶۵ هزار نفر وارد کشور شدند و نزدیک به ۶۵ هزار نفر از مرز خارج شدند که تردد بیش از ۲۵۰ هزار نفری را شامل می شود.

وی افزود: برای شامگاه پنج شنبه، پیش بینی می کنیم تا ساعات ۲۴ بالغ بر ۱۸۰هزار نفر وارد استان شده باشند اما نگرانی از بابت ورود این افراد وجود ندارد چرا که تمهیدات و محدودیت های ترافیکی در محورهای ارتباطی استان ایلام دیده شده است.

رئیس پلیس راه ایلام گفت: تمام جاده های استان ایلام از طریق دوربین های پایش تصویری مورد رصد قرار می گیرد همچنین بیش از ۹۰ تیم گشتی در طول محورهای مواصلاتی استان ایلام حضور دارند و به زائران خدمات دهی می کنند.

همتی زاده با بیان اینکه متاسفانه بیش از ۴۰ درصد تصادفات استان ایلام در روزهای اخیر، به علت خستگی و خواب آلودگی بوده است، تاکید کرد: از همه زائران می خواهیم تا برنامه ریزی برای سفر خود با خودروی شخصی را حتما داشته باشند و در این برنامه ریزی استراحت کافی گنجانده شود همچنین می بایست از سرعت و سبقت غیر مجاز دوری کرد و به قوانین احترام گذاشت تا در نهایت صبر و حوصله با سلامت به مقصد رسید.

وی افزود: با همکاری مجموعه پلیس راه، راهداری و هلال احمر هشت نقطه از جاده های استان ایلام را شناسایی کردیم و چادرهایی مانند موکب در این نقاط برپا شده تا رانندگان بتوانند در آن ها دقایقی را استراحت کنند.