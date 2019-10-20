تأمین کود شیمیایی با قیمت مصوب مطالبه جدی کشاورزان نهاوندی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا ظهر یکشنبه در جمع رئیس و پرسنل جهاد کشاورزی نهاوند با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی در خصوص برآورد خسارات وارده ناشی از سیل و تشکیل پرونده برای کشاورزان شهرستان نهاوند به‌صورت جهادی عمل کرده است، گفت: پایه اقتصاد شهرستان نهاوند کشاورزی است و توسعه این مهم می‌تواند توسعه سایر بخش‌های شهرستان را رقم بزند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه نقطه قوت استان همدان در بحث تولیدات کشاورزی، باغی و دامی؛ شهرستان نهاوند است، گفت: امروز باید ظرفیت‌های مغفول در این حوزه بیش‌از پیش موردتوجه باشد.

وی با اشاره به پیگیری صورت گرفته برای ایجاد صنایع تبدلی در شهرستان نهاوند گفت: یکی از بسترهای مهم در راستای حفظ محصولات باغی شهرستان نهاوند همچون سیب‌درختی ایجاد سردخانه و صنایع تبدیلی وابسته به آن است که با ورود بخش خصوصی سردخانه ۱۰ هزار تنی و کارگاه بسته‌بندی و گلخانه در شهرک صنعتی نهاوند در دست‌ساخت است تا ارزش‌افزوده این مهم در شهرستان ایجاد شود چراکه در حال حاضر بخش اندکی از تولیدات باغی نهاوند در شهرستان نگهداری می‌شود.

بهرام نیا به کلنگ زنی بزرگ‌ترین کارخانه تولید قند و شکر کشور و اجرای چند پروژه در حوزه آب‌وخاک، صنایع تبدیلی در نهاوند اشاره کرد و با تأکید بر ‌ضرورت توجه به تامین کود شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی برای کشاورزان، گفت: کشاورزان در راستای تأمین کود شیمیایی مطالبه به‌حق دارند.

وی گفت: در این راستا علی‌رغم تذکرات شفاهی و کتبی و همچنین نطق‌های اضطراری با وزیر جهاد کشاورزی رایزنی خواهیم کرد چراکه کشاورزان نباید کود شیمیایی را بیش از قیمت واقعی در بازار تهیه کنند.