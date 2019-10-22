آزادسازی ۵۱۴ کیلومتر از حریم و بستر زاینده رود

منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ساماندهی حریم و بستر رودخانه نقش مهمی در پیشگیری از وقوع سیلابها دارد، اظهار داشت: با برگزاری جلسات متعدد بر آزادسازی و ساماندهی حریم و بستر رودخانه های استان اصفهان در کنترل و پیشگیری از سیلاب تاکید شد.

وی افزود: مطالعات یک هزار و ۶۰۰ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه های استان اصفهان توسط شرکت آب منطقه ای اصفهان انجام و به سازمان های مختلف ابلاغ شد.

آزادسازی ۵۱۴ کیلومتر از اراضی حریم و بستر زاینده رود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با موظف دانستن استعلام از حریم و بستر رودخانه توسط دستگاه های ذی ربط تصریح کرد: تاکنون بالغ بر ۵۱۴ کیلومتر از اراضی بستر و حریم رودخانه زاینده رود توسط شرکت آب منطقه ای استان اصفهان آزاد سازی شده است که این آزادسازی در بستر و حریم رودخانه های دیگر استان اصفهان به ۳۹۵ هکتار می رسد.

وی افزود: تیم های گشت و نظارت در پایش شبانه روزی به پاکسازی حریم و بستر رودخانه ها مشغول هستند.

لایروبی ۵۲۰ کیلومتر از مسیل رودخانه های استان اصفهان

شیشه فروش با اشاره به لایروبی ۵۲۰ کیلومتر از مسیل رودخانه های استان اصفهان گفت: تاکنونساماندهی ۲۴۵ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه های فصلی در استان اصفهان و ۷۰ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه زاینده رود انجام شده است.

از نصب تابلوهای هشدار سیل تا آموزش همگانی

وی با بیان نصب تابلوهای هشدار سیل در مناطق پرخطر سیلابی گفت: بر روی بیش از ۸۰ درصد مناطق سیل خیز مطالعات انجام شده و دستورات لازم به شهرداری ها و دهیاری ها در اطلاع رسانی و آموزش به شهروندان در نحوه برخورد با سیلاب ابلاغ شده است.

طرح های منابع طبیعی در پیشگیری و کنترل سیلاب

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به طرح های منابع طبیعی در پیشگیری از سیلاب ابراز داشت: تاکنون ۱۴ پروژه در ۷۴ هزار هکتار از اراضی شهرستان های کاشان، آران و بیدگل، نایین، شهرضا و سمیرم با هدف پیشگیری و کنترل از سیلاب انجام شده است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته، اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان ۱۴ پروژه و به اعتبار ۲۳ میلیارد تومان با هدف پیشگیری و کنترل از سیلاب، کنترل از فرسایش خاک و تغذیه آبهای زیرزمینی را به انجام رساند؛امسال هم با اعتبار ۵۵ میلیارد تومان ۲۸ پروژه پیشگیری از سیلاب در سطح استان اصفهان در دستور کار دارد.

شیشه فروش با اشاره به اعلام به موقع سیستم های پایش وضعیت جوی توسط سازمان هواشناسی استان اصفهان گفت: ایستگاه های هواشناسی میزان بارندگی ها را ثبت خواهند کرد و پیش بینی وضعیت هوا به شهروندان اطلاع رسانی می شود؛ اداره کل جهاد کشاورزی هم با آموزش های لازم در کشت پاییزه، کشاورزان را از مخاطرات سیلاب و سرمازدگی و صاعقه آگاه می کند.