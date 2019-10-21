موفقیت های تراکتور نتیجه حمایت مالی و معنوی مالک باشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز در هفته هفتم لیگ برتر با نتیجه 4 بر صفر تیم نساجی را شکست داد تا همچنان در کنار سپاهان مدعی اصلی قهرمانی در لیگ نوزدهم باشد.

غلامرضا صادقیان ضمن قدردانی از زحمات کادر فنی، به ویژه مصطفی دنیزلی گفت: شکست‌ناپذیری تراکتور تا هفته هفتم لیگ برتر، نتیجه حمایت‌های مالی و معنوی مالک و تفکر سرمربی است.

مدیرعامل تراکتور تلاش‌های تکنیکی بازیکنان و یکپارچگی باشگاه را از دیگر عوامل مهم نتایج خوب تراکتور در این فصل برشمرد که در کنار ثبات تیمی و دوری از حاشیه این تیم را در مسیر موفقیت یاری رسان خواهد بود.