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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۹:۲۶

امیرعبداللهیان:

کنفرانس امنیتی منامه به پایان رژیم آل خلیفه منجر می‌شود

کنفرانس امنیتی منامه به پایان رژیم آل خلیفه منجر می‌شود

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی برگزاری کنفرانس امنیتی منامه را موجب کمک به پایان رژیم آل خلیفه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان مدیرکل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به دعوت از رژیم صهیونیستی برای حضور در کنفرانس امنیتی منامه نوشت: برگزاری کنفرانس امنیتی منامه با حضور نماینده رژیم نامشروع اسرائیل، به پایان رژیم آل خلیفه کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه آل خلیفه -بحرین- باید تاریخ کوتاه گذشته خود را مرور کند و به آینده منطقه عاقلانه بیندیشد، آورده است: قطعا رژیم صهیونیستی آل خلیفه جایی در آینده منطقه نخواهد داشت.

به گزارش مهر، بسیاری از کارشناسان حضور هیئتی از رژیم صهیونیستی در نشست منامه را یکی از نشانه های عادی‌سازی روابط برخی از کشورهای عربی منطقه ازجمله بحرین با این رژیم می‌دانند.  

کد مطلب 4752886
محسن احدی

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    نظرات

    • sasan NL ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      به نظر من باید یک بازبینی دقیق از کارکرد حکومت اسلامی بکنی تا چرا چنین شرایط مهیا میشود؟ هر چند باید دشمنی ها را تبدیل به دوستی کرد ولی یک بازبینی هم نیاز است

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