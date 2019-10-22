به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان مدیرکل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به دعوت از رژیم صهیونیستی برای حضور در کنفرانس امنیتی منامه نوشت: برگزاری کنفرانس امنیتی منامه با حضور نماینده رژیم نامشروع اسرائیل، به پایان رژیم آل خلیفه کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه آل خلیفه -بحرین- باید تاریخ کوتاه گذشته خود را مرور کند و به آینده منطقه عاقلانه بیندیشد، آورده است: قطعا رژیم صهیونیستی آل خلیفه جایی در آینده منطقه نخواهد داشت.

به گزارش مهر، بسیاری از کارشناسان حضور هیئتی از رژیم صهیونیستی در نشست منامه را یکی از نشانه های عادی‌سازی روابط برخی از کشورهای عربی منطقه ازجمله بحرین با این رژیم می‌دانند.