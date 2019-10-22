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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۵۱

در پاسخ به مهر مطرح شد؛

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با احکام قضات بازداشتی وتعلیقی

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با احکام قضات بازداشتی وتعلیقی

سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی را در رابطه با احتمال تجدید نظر در احکام صادره از سوی قضات تعلیقی و بازداشتی ارایه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه اخیرا شاهد افزایش تعداد قضات بازداشتی و تعلیقی  هستیم و در ماه اخیر هم یکی از بازپرس های دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده است آیا احتمال تجدید نظر در احکام صادره از سوی این افراد وجود دارد؟ گفت:تجدیدنظر در ارتباط با احکام صادره دایر بر این است که حکم خلاف قانون یا شرع بین باشد و در این بخش به ماهیت حکم توجه می‌شود.

وی افزود: اگر حکم خلاف قانون و خلاف شرع صادر شود چه از ناحیه قاضی سلب صلاحیت شده یا قاضی مشغول به کار، فرایند رسیدگی به آن مشخص است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: کسی که به‌عنوان قاضی برای امر قضا نصب می‌شود از روز نصب شدن برای امر قضا صالح به رسیدگی تا روزی که از امر قضا منفک می‌شود چه بازنشستگی، چه بازخریدی و چه سلب صلاحیت است.

اسماعیلی تصریح کرد: اصل بر این است که احکام صادر شده در دوره فعالیت که هنوز سلب صلاحیت نشده، دارای اعتبار است مگر اینکه در یک مورد خاص ثابت شود که حکم خلاف قانون یا شرع بوده است و تنها در مورد خاص که ثابت شود نه همه احکام این موضوع لحاظ می شود.

کد مطلب 4753137

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