علم آموزی در حوزه های علمیه باید معطوف به حل مساله عینی باشد 

حجت الاسلام حیدر همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بیانیه گام دوم انقلاب بر سازندگی، پیشرفت و گسترش علم تاکید دارد، اظهار داشت: حوزه های علمیه و طلاب جوان باید پرچمدار تحقق بیانیه گام دوم انقلاب باشند. از این رو یکی از موضوعات اصلی در نسبت میان علم و پیشرفت و نقش حوزهای علمیه در گام دوم انقلاب اسلامی که می طلبد حوزه ها به آن توجه ویژه داشته باشند این است که حوزهای علمیه باید از مقوله علم یک باز تعریف داشته باشند زیرا آنچه تاکنون در ضمیر ناخودآگاه اکثر متدینان و حوزویان شکل گرفته تاکید بر کسب علم برای علم بوده است.

مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) ادامه داد: هرچند علم برای علم حسن است و ارزش ذاتی دارد اما در گام دوم انقلاب اسلامی نیازمند علمی هستیم که یکی از شاخصه های آن تمدن سازی است یعنی علم باید معطوف به عینیت، عمل و حل مساله ای از مسائل زندگی بشر باشد.

حجت الاسلام همتی در ادامه بیان داشت: لذا باید بینش و رویکرد ما نسبت به علم آموزی تغییر پیدا کند و اولین پرسش یک طلبه قبل از یادگیری باید معطوف به دو مساله باشد یک کارکرد و کاربرد این علمی که کسب می کند در کجا است چه مساله ای را می خواهد حل کند و دیگر اینکه چگونه می توان این علم را تحقق عینی و عملی داد.

وی با تاکید بر اینکه در گام دوم انقلاب علم باید معطوف به عینیت و عمل باشد نه علم برای علم، ابراز کرد: علم برای علم حسن است اما حوزه های علمیه برای رسیدن به اهداف علمی مطرح شده در بیانیه گام دوم انقلاب باید به علومی که معطوف به عینیت، عمل و حل مساله عینی در زندگی مردم می شود توجه ویژه داشته باشد.

مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) ادامه داد: به گونه ای که در عین تسری عبودیت در همه ابعاد زندگی، مساله روزمره و زندگی انسانی در زیست این جهانی را نیز پاسخگو باشد و این زمانی اتفاق می افتد که علم آموزی معطوف به حل مساله عینی باشد؛ بنابراین در قسمت چگونگی تحقق، نیازمند علومی هستیم که بتواند فرایند تحقق و عملیاتی کردن علوم را راهبری کند.

حجت الاسلام همتی توسعه در آموزش علوم مختلف از جمله علوم انسانی را در تحقق این امر بسیار مهم دانست و گفت: امروزه همت حوزه معطوف به علم دینی آن هم در حیطه فهم و برداشت از متن دینی قرار گرفته اما مساله موضوع شناسی و ارتباط میان حکم دینی و موضوع شناسی به گونه ای قطع شده است، یکی از مسائلی که می تواند به این امر کمک کند توسعه در علوم انسانی و عدم توقف در حیطه علم دینی به مفهوم خاص آن یعنی تاکید صرف بر فهم از متون دینی بدون توجه به موضوع است.

وی همچنین تبیین معنا و مفهوم پیشرفت و تعریف شاخصه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تعیین نقاط اسلامیت الگوهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برآمده از مبانی دینی را از وظایف حوزهای علمیه برشمرد و از لوازم نظام مطلوب اسلام در اداره جامعه بیان کرد.

مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) بیان داشت: بی شک تمدن نوین اسلامی برای ایجاد و گسترش علوم مورد نیاز جامعه و عدم توقف در رشته های خاص به ابعاد وسیعی از فلسفه، عرفان، فقه، علوم انسانی و غیره نیاز دارد از این رو باید جامعیت گرایی و جامع نگری در علوم نیز به وجود بیاید.

حجت الاسلام همتی ادامه داد: توقف و تمرکز صرف در برخی رشته های علمی و فراموشی علوم مختلف مورد نیاز جامعه از آفات حوزهای علمیه به شمار می رود.

وی در پایان تاکید کرد: موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) بر اساس این شاخصه ها به دنبال گفتمان سازی فقه های تخصصی است که از رهگذر این رویکرد بتواند به تربیت طلابی بپردازد که دارای رویکرد تخصصی بوده یعنی ضمن اشراف بر منطق سنت فقهی جواهری بتوانند در یکی از رشته های علوم انسانی متخصص باشند .