جاده زیارت همچنان بلاتکلیف/۴۰هزار زائر پیاده در راه مشهدالرضا (ع)

حسین رضائی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات نهایی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا(ع) برای استقبال از زائران دهه پایانی صفر، اظهار کرد: حدود۱۷ سال است که جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا(ع) کار خدمت رسانی به زائران در مسیرهای شش گانه را در دهه پایانی صفر به عهده دارد.

وی با بیان اینکه در دهه پایانی صفر سه مسیر دیگر به مسیرهای شش گانه اضافه شده است، افزود: در واقع ۹ مسیر منتهی به مشهد زائرپذیر است و جمعیت خدمتگزار در این ۹ مسیر به زائران پیاده ارائه خدمت خواهد کرد.

رضایی با بیان اینکه در حوزه جاده ای ۲۷۶ ایستگاه صلواتی در مسیرهای منتهی به مشهد در حال فعالیت هستند، ادامه داد: اکثر این ایستگاه‌های صلواتی در کربلا بودند و برای برنامه‌های دهه پایانی صفر بازخواهند گشت، لذا تا پایان ماه صفر این ایستگاه‌های صلواتی به ۳۲۰ ایستگاه افزایش پیدا خواهد کرد.

سخنگوی جمعیت خدمت‌گزار زائران پیاده امام رضا(ع) با اشاره به اینکه در مسیرهای منتهی به مشهد ۲۳ واحد خدمت رسانی با ظرفیت ۱۵ هزار نیروی ثابت برای خدمت رسانی به زائران آماده هستند، ابراز کرد: استارت آغاز به کار این ایستگاه‌های صلواتی از ۲۷ مهرماه زده شده است.

وی با تأکید بر اینکه در ایستگاه‌های ورودی به مشهد امکانات رفاهی، درمانی و فرهنگی به زائران ارائه خواهد شد، تصریح کرد: در مجموع ظرفیت اسکان شبانه برای ۷۵ هزار نفر در کل محورهای منتهی به مشهد وجود دارد.

رضایی با بیان اینکه در حال حاضر در وضعیت اضطراری برای اسکان زائران قرار داریم، گفت: از شهروندان مشهدی می‌خواهیم تا امکانات رفاهی و اسکان خود را در اختیار زائران قرار دهند، زیرا در حال حاضر با کمبود ۱۰هزار نفری برای اسکان مواجه هستیم.

سخنگوی جمعیت خدمت‌گزار زائران پیاده امام رضا(ع) با بیان اینکه هر کسی باید در حد توانایی خود ارائه دهنده خدمتی به زائران علی بن موسی الرضا(ع) باشد، افزود:۹۰ قلم داروی فوری احتیاج داریم، از مردم می‌خواهیم تا داروهایی که احتیاج ندارند و سالم است را به ستاد درمانی جمعیت خدمتگزار تحویل دهند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ کاروانی بدون هماهنگی با ما وارد جاده نشود، اظهار کرد: ظرفیت جاده ای ما تکمیل است لذا کاروان‌ها و افراد قبل از حرکت، با ستاد جاده‌ای جمعیت خدمتگزارهماهنگ شوند. متقاضیانی که از شهرستان‌های دیگر خواهان سفر انفرادی هستند باید با راهنمایی ما به کاروان‌هایی که در دهه پایانی صفر قصد سفر به مشهد را دارند، ملحق شوند.

رضایی ادامه داد: لیست کاروان‌های ثبت شده ما در سامانه دائمی (ir.۸) وجود دارد و افرادی که می‌خواهند از مسیرهای مختلف به مشهد وارد شوند می‌توانند با مدیر کاروان‌های مربوطه تماس بگیرند و با آن‌ها همراه شوند.

سخنگوی جمعیت خدمت‌گزاران زائران پیاده امام‌رضا(ع) متذکر شد: مدیر کاروان‌ها و افراد می‌توانند با تلفن ۳۸۵۵۸۰۱۰ واحد جاده‌ای در تماس باشند تا از زمان‌ها و نقاط بهتر اطلاع کامل داشته باشند و این ارتباط باعث می‌شود کاروان‌ها در این خصوص به مشکل نخورند.

رضائی با اشاره به اینکه ۲۷ پایگاه درمانی در خارج از مشهد و ۲۲ پایگاه نیز در مشهد فعال خواهند بود، ابراز کرد: در حوزه شهری حدود ۸۰ مدرسه برای ۱۰۰ هزار نفری که پیش‌بینی برای اسکان خود نکرده‌اند در اختیار گرفته‌ایم که جوابگو نیست وما برای یک سوم از ظرفیت اسکان شهری دچار مشکل هستیم، لذا با هماهنگی‌های صورت گرفته شهرداری تعدادی از سالن‌های ورزشی در سطح شهر را در اختیار ما خواهد گذاشت تا بتوانیم اوضاع را مدیریت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه زائران دفترچه بیمه و داروهای اورژانسی خود را همراه داشته باشند، گفت: در حوزه آبرسانی با کمک استانداری و سازمان آب و... تهمیداتی اندیشیده شده است، هیئت سقای رضوی وظیفه آبرسانی به زائران را دارد اما همچنان در ایستگاه‌های پرتردد در خراسان شمالی و جنوبی کمبود داریم.

سخنگوی جمعیت خدمت‌گزار زائران پیاده امام رضا(ع) با بیان اینکه حدود ۴۰ هزار زائر پیاده درقالب ۲۱۱ کاروان در راه مشهد مقدس هستند، اظهار کرد: بزرگترین کاروان زیارتی نیز متشکل از۳۰ هزار خانم روز جمعه به سمت مشهد حرکت خواهند کرد. از ۲۴ استان زائر پیاده خواهیم داشت همچنین ۱۱ استان نیز در خدمت رسانی به ما کمک می‌کنند.

وی در خصوص جاده زیارت، بیان کرد: طرح جاده زیارت همچنان متوقف است، قرار بود هر ساله قسمتی از این جاده تکمیل شود ولی هنوز نیمه کاره باقی مانده است. با تلاش نماینده‌های مجلس بخشی از راه کنار گذر زائران پیاده در جاده نیشابور درست شده ولی در این زمینه مشکلات به قوت خود باقی است.

رضایی با بیان این که هر زائر پیاده امام رضا(ع) با پرداخت دو هزار تومان بیمه می‌شود، گفت: تاکنون ۵۰ هزار زائر پیاده توسط مدیران کاروان‌ها بیمه شدند.

سخنگوی جمعیت خدمت‌گزار زائران پیاده امام رضا(ع) با اشاره به پیگیری‌های جمعیت خدمت‌گزار زائران پیاده امام‌رضا(ع) در خصوص راه‌اندازی سامانه بیمه زائر، تصریح کرد: مدیر کاروان مکلف شدند با پرداخت دوهزار تومان زائران خود را بیمه نماید و تاکنون زائران زیادی برای استفاده از این امکان ثبت نام کردند و با توجه به ارزان بودن بیمه‌نامه پیش‌بینی می‌شود کلیه زائران خود را بیمه نمایند.

وی عنوان کرد: این سامانه به آدرس www.bimezaer.com قابل دسترسی است و امکان صدور بیمه‌نامه آنی را دارد. در این سامانه علاوه بر زائران، مدیران کاروان‌ها، مدیران ایستگاه‌ها، مدیران محل اسکان و کلیه خدمه می‌توانند با تکمیل اطلاعات بیمه شوند.

رضایی در انتها افزود: از مدیران کاروان‌ها و مسئولان انتظامات جاده‌ها می‌خواهیم به توصیه‌های پلیس توجه کرده و از حرکت کردن در جهت عرضی جاده‌ها برای دریافت خدمات و تغذیه از ایستگاه‌های مستقر در باند مخالف خودداری نمایند.