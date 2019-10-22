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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۰۹

با حضور مسئولان

بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال افتتاح شد

بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال افتتاح شد

بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال با حضور وزیر کار و معاون علمی رییس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال صبح امروز سه شنبه ٣٠ مهرماه با حضور محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، پیروز حناچی، شهردار تهران و عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار آغاز به کار کرد. 

ایجاد مراکز خلاقیت ، آموزش و توانمند سازی افراد مستعد درحوزه انیمیشن ، راه‌اندازی شبکه ملی تولید محتوای دیجیتال ، تولید محتوا با هدف توسعه بازار محتوا در بازارهایی نظیر تبلیغات، آموزش، سرگرمی، بین الملل ،  تولید محتوای محلی و ایجاد و توسعه شرکت های توانمند محتوای دیجیتال ، عرضه محتوا در بازارهای بین‌المللی با تمرکز بر زبان‌های عربی، ترکی، کردی و بلوچی .... ، شکل دهی اجزای زیست ‌بوم توسعه کسب وکارمبتنی بر محتوای دیجیتال و سازماندهی و پشتیبانی از بنگاه‌های کسب و کار در بخش‌های مختلف اقتصادی، در یک زیست‌ بوم هدایت شده مبتنی بر محتوای دیجیتال از جمله اهداف راه اندازی این بنیاد ملی به شمار می رود.

کد مطلب 4753178
محمد جندقی

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