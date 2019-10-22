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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۵۹

موبایل جدید سری گلکسی A۵۱ اوایل ۲۰۲۰ رونمایی می شود

موبایل جدید سری گلکسی A۵۱ اوایل ۲۰۲۰ رونمایی می شود

طبق گزارشی جدید موبایل «گلکسی A۵۱» با پردازشگری با ضخامت ۱۰ نانومتر ساخته می شود. این موبایل احتمالا در سه ماهه اول ۲۰۲۰ رونمایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از گیزموچاینا، شرکت سامسونگ در ماه آگوست موبایل سری گلکسی A۵۰ را عرضه کرد. اکنون گزارش های جدید حاکی از آن است که  این شرکت کره ای  نسخه های جدید سری A را در ۲۰۲۰ رونمایی می کند.   درهمین راستا مشخصات یک موبایل سامسونگ با شماره مدل SM-A۵۱۵F در پلتفرم Geekbench به چشم می خورد.  

کارشناسان معتقدند این شماره مدل به موبایل گلکسی A۵۱ تعلق دارد.  طبق اطلاعات این پلتفرم موبایل با شماره مدل SM-A۵۱۵F  دارای پرادزشگر Exynos۹۶۱۱  و۴ گیگابایت RAM است.   سیستم عامل این دستگاه اندروید۱۰ خواهد بود.   

پردازشگر Exynos۹۶۱۱  که تازه وارد بازار شده، فقط ۱۰ نانومتر ضخامت دارد.  

 گزارش های پیشین جزئیات اندکی از گلکسی A۵۱  را فاش کرده است. حافظه داخلی این موبایل  ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت اعلام شده بود.   همچنین تخمین زده می شود این دستگاه دارای ۴ دوربین پشتی باشد و دوربین اصلی آن ۳۲ مگاپیکسلی خواهد بود.  

 بقیه مشخصات گلکسی A۵۱ مشخص نیست. اما کارشناسان پیش بینی می کنند این دستگاه در سه ماهه نخست ۲۰۲۰ میلادی رونمایی شود.

کد مطلب 4753187
شیوا سعیدی

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