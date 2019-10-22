موبایل جدید سری گلکسی A۵۱ اوایل ۲۰۲۰ رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از گیزموچاینا، شرکت سامسونگ در ماه آگوست موبایل سری گلکسی A۵۰ را عرضه کرد. اکنون گزارش های جدید حاکی از آن است که این شرکت کره ای نسخه های جدید سری A را در ۲۰۲۰ رونمایی می کند. درهمین راستا مشخصات یک موبایل سامسونگ با شماره مدل SM-A۵۱۵F در پلتفرم Geekbench به چشم می خورد.

کارشناسان معتقدند این شماره مدل به موبایل گلکسی A۵۱ تعلق دارد. طبق اطلاعات این پلتفرم موبایل با شماره مدل SM-A۵۱۵F دارای پرادزشگر Exynos۹۶۱۱ و۴ گیگابایت RAM است. سیستم عامل این دستگاه اندروید۱۰ خواهد بود.

پردازشگر Exynos۹۶۱۱ که تازه وارد بازار شده، فقط ۱۰ نانومتر ضخامت دارد.

گزارش های پیشین جزئیات اندکی از گلکسی A۵۱ را فاش کرده است. حافظه داخلی این موبایل ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت اعلام شده بود. همچنین تخمین زده می شود این دستگاه دارای ۴ دوربین پشتی باشد و دوربین اصلی آن ۳۲ مگاپیکسلی خواهد بود.

بقیه مشخصات گلکسی A۵۱ مشخص نیست. اما کارشناسان پیش بینی می کنند این دستگاه در سه ماهه نخست ۲۰۲۰ میلادی رونمایی شود.