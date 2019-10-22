به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ یازدهم ارسطو و فن شعر، بیست و سوم بامداد اسلام و بیست و هفتم کارنامه اسلام که توسط مرحوم عبدالحسین زرین‌کوب تالیف شده‌اند توسط انتشارات امیرکبیر راهی بازار نشر و پیشخان کتابفروشی‌ها شدند.

چاپ یازدهم ارسطو و فن شعر در ۲۲۰ صفحه و قیمت ۲۹ هزار تومان، چاپ بیست و سوم بامداد اسلام در ۱۵۸ صفحه و قیمت ۱۹ هزار تومان و چاپ بیست و هفتم کارنامه اسلام در ۲۱۴ صفحه و قیمت ۳۳ هزار تومان منتشر شده‌اند.

کتاب بامداد اسلام، تاریخ صدر اسلام را از زندگی پیامبر اسلام(ص) تا پایان دوره امویان مورد بررسی قرار داده است. این اثر برای آشنایی جوانان و دانشجویان با تاریخ زندگی پیامبر اسلام(ص)، خلفای نخستین و حکومت امویان نوشته شده است.

زرین‌کوب همچنین در کتاب کارنامه اسلام با همان نگاهی به فرهنگ و جامعه مسلمین نگاه کرده که خود مسلمانان به آن نظر دارند. از این جهت او نه مانند مستشرقین اروپایی و با نگاهی خالی از احساس بلکه از موضعی کاملا همدلانه به فرهنگ مسلمین نگاه کرده است.

ارسطو و فن شعر هم دیگر اثر زرین‌کوب است که در آن چکیده مشاهدات تجربی و علمی فنون و انواع ادبی ارسطوست که محققان را با هندسه‌ای کلی از هنجارهای ارسطو در زمینه نقد ادبی آشنا می‌کند. هنجارهایی که البته مایه بحث‌های زیادی را هم پدید آورده است.

انتشارات امیرکبیر هر یک از عناوین فوق را در شمارگان هزار نسخه منتشر کرده است.