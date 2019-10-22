فرصت استفاده از بخشودگی کامل جرائم مالیاتی فقط امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نام گذاری سال جاری به سال رونق تولید، مقرر شد که با سازوکاری یکی از اصلی ترین چالش های مودیان مالیاتی تحت عنوان «جرائم مالیاتی» رفع شود.

در این راستا مطابق با بخشنامه ای که رئیس سازمان امور مالیاتی در اواسط تابستان ابلاغ کرد، اعلام شد که همه مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی غیردولتی که تا پایان مهر (امروز) نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی اقدام کنند ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی آنها بخشیده می‌شود.

در واقع روند کار به این صورت است که هر مودی که بدهی قطعی شده دارد، می‌تواند تا ساعت ۲۰ امروز به ادارات مالیاتی مراجعه و اصل و جرایم غیرقابل بخشودگی مالیاتی خود را پرداخت کند که در این صورت، سایر جرایمی که قابلیت بخشودگی دارند به صورت کامل بخشیده می‌شوند.

همچنین برحسب تناسب تاخیر تا پایان سال به ازای هر یک ماه برای بخش های تولیدی ۲ درصد و برای سایر بخش‌ها چهار درصد از بخشودگی جرایم مالیاتی کم خواهد شد؛ ضمن اینکه میزان بخشودگی جرایم اسفندماه برای واحدهای تولیدی ۹۰ درصد و سایر واحدها ۸۰ درصد اختصاص یافته است.

طبق گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، کل بدهی مودیان مالیاتی۳۰ هزار میلیارد تومان و جرایم آنان ۶۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون حدود ۲۰۰ هزار نفر با استفاده از این فرصت، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده و از بخشودگی هشت هزار میلیارد تومانی جرایم بهره‌مند شده اند.

گفتنی است؛ این بخشنامه در سال‌های بعد تکرار نخواهد شد و فقط مختص سال جاری است، بنابراین چنانچه پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شد، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد شد و هر مؤدی که این ماه بدهی مالیاتی خود را پرداخت نکند، ضرر کرده است و جزو مودیان بدحساب محسوب خواهد شد.