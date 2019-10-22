به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری امروز ٣٠ مهرماه در مراسم راه اندازی بنیاد ملی کارآفرینی تولید محتوای دیجیتال گفت: ایجاد کسب و کار و بنگاه به شکل‌های مختلف انجام می‌شود، گاهی دولت ها برای تشکیل آنها وام و مجوز می دهند، یا در حالت دیگر شتابدهنده ها از آنها حمایت می کنند، راه سوم نیز این است که کارخانه نوآوری افتتاح کنیم.



منصوری افزود: لایه بالاتری نیز وجود دارد، اینکه اکوسیستمی داشته باشیم که تمام این اقدامات در آنجا مستقر شود که دولت می تواند برای شکل گیری این بستر کمک کند.



وی اظهار داشت: قواعد بازی کشور به گونه ای است که تولید محتوا زمان می برد و راه میان‌بر برای رسیدن به این هدف، مشارکت بخش خصوصی و عمومی است.



منصوری تاکید کرد: محور کار وزارت کار، نهادسازی در چند ماه آینده است و تلاش داریم بستر مناسب برای توسعه کسب و کارهای محتوا محور ایجاد کنیم.



وی گفت: در سال ٢٠١۶ در جهان حدود چهار تریلیون دلار در حوزه ICT(ارتباطات و فناوری اطلاعات) تبادل مالی و تجاری انجام شد و پیش بینی می شود این رقم در سال ٢٠٢٣ به ۶.۵ تریلیون دلار برسد.



معاون وزیر کار ادامه داد: سهم تبادل تجاری در کشور ما در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جمعیت پایین است، اما با توجه به رشد تخصصی این بخش، فرصت پیشرفت در این حوزه را داریم.