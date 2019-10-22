روستاهای استان تهران دارای ظرفیت بالایی برای ایجاد بومگردی هستند

فریده اولادقباد، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رونق و بهره مندی بیشتر از گردشگری و صنایع دستی در استان تهران اظهار داشت: در بودجه ۹۸ به بیمه زنان قالیباف توجه ویژه ای داشته ایم و همچنین تلاش کردیم که ۳۰۰ میلیاردتومان برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اختصاص در بودجه ۹۸ یابد البته در بودجه امسال نیز حمایت لازم را از هنرمندان خواهیم داشت که در این رابطه نمایندگان زن مجلس که در کمیسیون‌های مختلف حضور دارند، پیگیری های لازم را خواهند داشت.

اولادقباد در ادامه با بیان اینکه باید از آثار ملموس و غیرملموس کشور و صنایع دستی بی نظیر این مرز و بوم به خوبی و با دقت و توجه ویژه حفاظت کرد گفت: آثار ملی و ابنیه تاریخی نیز نیاز مبرم به توجه و نگهداری دارند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت راه اندازی موزه مردم شناسی در پایتخت افزود: با توجه به تنوع اقلیت فرهنگی در تهران نیاز به موزه مردم شناسی در این منطقه احساس می شود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود روستاهای با ظرفیت بالای گردشگری در استان تهران بیان داشت: با استفاده از بوم گردی می توانیم نهایت بهره مندی را از این روستاها داشته باشیم.

